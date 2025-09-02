江西6歲女童滿身紅斑初上幼園　母：曾經絕望　現在看到光

近日，江西上饒的吳女士在網上分享了一段6歲女兒圓圓上幼兒園的影片，引發關注。影片中，圓圓因先天性血管畸形（鮮紅斑痣）全身90%覆蓋紅斑，吳女士在文字中流露對女兒的深深牽掛：「擔心你眼睛看不清會摔跤，不敢上樓梯，想上廁所不敢跟老師說，受委屈也不敢講。」



9月2日，《瀟湘晨報》記者聯繫到吳女士。她表示，9月1日是圓圓第一天上幼兒園，女兒興奮地分享了學校的點滴：「老師很關心我，同學還分享玩具給我玩，我很開心。」這讓吳女士懸著的心稍稍放鬆。

圓圓患有先天性基因突變導致的血管畸形，出生時全身紅斑呈黑紫色，從滿月起便開始治療。（極目新聞）

吳女士介紹，圓圓患有先天性基因突變導致的血管畸形，出生時全身紅斑呈黑紫色，從滿月起便開始治療，每一至兩個月接受一次光動力或激光治療。雖然紅斑面積仍達90%，無法植皮，但與出生時相比，圓圓的皮膚已有明顯改善。然而，疾病帶來多重併發症，包括癲癇、顱內高壓、青光眼等，圓圓右腦還有輕微萎縮和腦積水，導致發育遲緩。她10個月時不會翻身，直到兩歲多才學會走路和簡單說話，與同齡人相比仍有差距。

今年，6歲的圓圓終於上學。（極目新聞）

今年，6歲的圓圓終於上學。（極目新聞）

早年間，吳女士曾嘗試送圓圓入園，但被學校婉拒，建議等孩子更大些。今年，6歲的圓圓看到其他小朋友上學，也表達了渴望，吳女士決定讓她試試。入園前一晚，吳女士徹夜難眠，擔心女兒因青光眼視力不佳摔倒，或因膽小不敢表達需求。幸好，第一天放學後，圓圓的快樂回饋讓她稍感安慰。

雖然治療之路艱辛，但每一次進步都讓吳女士看到光明。（極目新聞）

雖然治療之路艱辛，但每一次進步都讓吳女士看到光明。（極目新聞）

從圓圓3歲起，吳女士開始在網上分享她的故事，收穫了全國愛心人士的鼓勵與幫助。她坦言，起初感到壓抑，但近年來逐漸學會樂觀面對：「不管未來如何，先過好當下，一步步治療，恢復一點是一點。」每次治療，圓圓因疼痛緊抓母親的手，甚至抓出血痕，治療後卻堅強地說：「不痛了，下次還要治，治好了就不會有人問我臉怎麼了。」這些話語讓吳女士充滿希望：「看到女兒進步，所有的苦都有回報。」

吳女士表示，雖然治療之路艱辛，但每一次進步都讓她看到光明。她希望圓圓能像其他孩子一樣快樂成長，「以前感覺非常絕望，現在感覺能看到希望看到光」。