汕尾颱風後海鮮遍地　市民2小時撿上百斤海產　官方提醒

綜合內媒報道，颱風「樺加沙」過境後，汕尾一海灘遍地海鮮，有市民表示：「貴妃貝和青口，還有毛蛤，我昨晚（兩個小時）搞了一百多斤。」不過官方提醒，部分海鮮可能存在變質的情況，盡量不要食用。



居民在海邊檢海鮮。（截圖）

居民在海邊檢海鮮。（截圖）

受颱風「樺加沙」影響，廣東汕尾一海灘遍地海鮮盛宴，有市民表示兩小時撿上百斤海產：「有颱風就能撿到，生蚝蛤蜊都有。」

居民在海邊檢海鮮。（截圖）

還有汕尾居民表示：「貴妃貝和青口，還有毛蛤，我昨晚（兩個小時）搞了一百多斤。」「（海鮮都是）颱風天打上來的，每次颱風都有的。」

居民在海邊檢海鮮。（截圖）

居民在海邊檢海鮮。（截圖）

官方提醒：颱風帶來的海鮮不要撿拾不要食用

國家應急廣播曾提醒，雖然颱風過後海鮮「遍地」，但部分海鮮可能存在變質的情況，盡量不要食用。

此外，颱風過後除了生蠔，近岸海水中還可能出現一些危險的海洋生物，如水母、海膽和海蛇等，盲目撿拾、觸碰或將對人體造成傷害。

深汕居民趕海拾到｢爆桶｣。（影片截圖）

廣東疾控中心也曾發文提醒，颱風帶來的強降雨極易導致沿岸生活污水、化糞池，甚至農場的動物排泄物隨洪水漫溢，最終匯入近海。

貝類，尤其是生蠔這種濾食性生物，每小時可過濾數十升海水。因此容易將水中致病微生物（如副溶血性弧菌、諾如病毒、甲型肝炎病毒、沙門氏菌、致瀉性大腸埃希氏菌等）高度富集於體內。