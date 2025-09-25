台灣堰塞湖溢流14死　花蓮政府澄清：｢9次示警｣是7月起累計續報

樺加沙颱風雖已遠離台灣，但花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，共計14人遇難，多人失聯、受傷。台媒報道指，台灣當局前期已9度通報花蓮縣政府，要求儘速執行疏散撤離，但仍發生憾事，罹難者全位於政府劃設的撤離區內。



花蓮政府回應上述指控稱，所謂「9次示警」是指農業部林業及自然保育署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，故累計續報，非網絡所稱「連續9次示警強制撤離」。



馬太鞍溪床比平地高，因此洪峰很容易越過堤防，昨天馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重大水。（網絡圖片）

台灣林業保育署花蓮分署22日上午7時發給各單位含花蓮縣府的通報單，載明發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣應變中心即刻強制撤離居民。（翻攝自由時報）

花蓮縣府進一步說明，因9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，故發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所亦已同時進行強制撤離。另補充說明撤離艱難原因，9月21日下午，內政部依據台大專家模擬結果，警戒範圍擴大7倍（245戶擴大至1801戶）。

花蓮救災。（花蓮政府Facebook）

花蓮縣府最後強調，社會各界皆持續投入救災，呼籲外界切勿散播謠言或操弄政治風向，應共同專注於防災與救援工作，守護人民安全。