京東前副總裁蔡磊抗漸凍症6年已喪語言能力　稱寧戰死不屈辱等死

京東前副總裁蔡磊2019年不幸確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），然而這種罕見病目前無藥可醫。近日，蔡磊妻子在採訪中透露其現狀，稱蔡磊已經完全失去語言能力了，胳膊、腳、脖子都無法活動，目前僅能吃一點流食，引發網民廣泛關注。周四（25日）晚，蔡磊在社交媒體發文回應表示：「寧可與漸凍症戰死，不會面對絕症屈辱等死。」



蔡磊表示，看到了大家很關切自己的現狀，他確實現在五體癱軟無法言語，壓痛、口水、嗆咳、吞咽、憋氣每天都在折磨，但他還有眼睛和耳朵，請大家放心，他每天依然在帶領團隊，「科研、運營、合作、人事、財務等等大量工作我每天依然通過眼控在高效處理」。蔡又表示：「寧可與漸凍症戰死，不會面對絕症屈辱等死。」

他還透露，近期剛宣布了過去20個月對外科研資助超過5000萬元人民幣，這背後是上百個科研項目的合作，「奇跡已經發生，一個個之前必然死亡的病友現在活過來，奇跡必將還繼續發生，這是一個AI和生命科學即將點燃的時代！」

蔡磊表示這是一個AI和生命科學即將點燃的時代。（微博）

據早前報道，蔡磊妻子段睿透露其近況，稱蔡磊已經完全沒有語言能力了，胳膊、腳、脖子都無法活動，目前僅能吃一點流食。「如果他走了，我會真的很孤獨。」

段睿表示，目睹了丈夫身體的變化。今年年初，丈夫還能說幾句話，現在已經完全喪失語言能力；他的胳膊、腿沒有力量了，站起來需要別人攙扶；現在還能吃一點流食，以後可能得靠胃造瘺手術解決飲食問題。

段睿又指：「不是說很多事情不能做而已，是身體上已經有痛苦。」

蔡磊與妻子段睿。（極目新聞）

京東前副總裁蔡磊。（資料圖片）

京東前副總裁蔡磊慶祝47歲生日。（影片截圖）

今年5月25日，蔡磊迎來47歲生日，蔡磊破冰驛站曾分享其與妻兒共同慶祝的影片。據介紹，蔡磊曾擔任京東集團副總裁，2019年，他不幸確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），然而這種罕見病目前無藥可醫。確診漸凍症後，決不放棄的蔡磊搭建起「漸愈互助之家」患者醫療大數據科研平台，至今已連結上萬名患者。

在他的努力下，中國第一個漸凍症病理科研基因樣本庫得以建立，這一成果為基因層面病因研究打開了新的大門。他還創立漸凍症公益基金和慈善信託，累計投入數千萬元，特別設立「生命科學破冰獎」及「破冰獎學金」。