與漸凍症抗爭6年　京東前副總裁蔡磊妻子透露近況

京東前副總裁蔡磊2019年不幸確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），然而這種罕見病目前無藥可醫。蔡磊妻子近日在採訪中透露其現狀，稱蔡磊已經完全失去語言能力了，胳膊、腳、脖子都無法活動，目前僅能吃一點流食。



蔡磊在微博發布影片稱，與夫人將再捐助1億元人民幣，用於支持漸凍症的基礎研究、藥物研發、臨床醫療等科研項目。（影片截圖）

蔡磊妻子段睿。（封面新聞）

綜合內媒報道，蔡磊妻子段睿透露其近況，稱蔡磊已經完全沒有語言能力了，胳膊、腳、脖子都無法活動，目前僅能吃一點流食。「如果他走了，我會真的很孤獨。」

段睿表示，目睹了丈夫身體的變化。今年年初，丈夫還能說幾句話，現在已經完全喪失語言能力；他的胳膊、腿沒有力量了，站起來需要別人攙扶；現在還能吃一點流食，以後可能得靠胃造瘺手術解決飲食問題。

段睿又指：「不是說很多事情不能做而已，是身體上已經有痛苦。」

京東前副總裁蔡磊。

京東前副總裁蔡磊慶祝47歲生日。（影片截圖）

今年5月25日，蔡磊迎來47歲生日，蔡磊破冰驛站曾分享其與妻兒共同慶祝的影片。據介紹，蔡磊曾擔任京東集團副總裁，2019年，他不幸確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），然而這種罕見病目前無藥可醫。確診漸凍症後，決不放棄的蔡磊搭建起「漸愈互助之家」患者醫療大數據科研平台，至今已連結上萬名患者。

在他的努力下，中國第一個漸凍症病理科研基因樣本庫得以建立，這一成果為基因層面病因研究打開了新的大門。他還創立漸凍症公益基金和慈善信託，累計投入數千萬元，特別設立「生命科學破冰獎」及「破冰獎學金」。