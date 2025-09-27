法院警車停靠150公里外山姆超市　官方：公車私用　將嚴肅處理

近日，有網民爆料稱，廣東一輛粵R牌照（清遠）的法院警車，竟出現在150公里外的廣州山姆超市停車場，司機更身穿便服，被質疑是「公車私用」，用工作時間購物。周五（26日）晚，英德市人民法院發布情況通報，確認公車私用，將依規依紀對相關人員作出嚴肅處理。



通報稱，就部分網友和媒體反映該院工作人員公車私用的問題，引起社會關注，該院第一時間開展核查工作，經核實該警車為該院公務用車。9月18日上午9時34分，該院兩名工作人員從法院出發，前往廣州市花都區、番禺區送達法律文書。因下午還有其他送達任務，當日中午13時31分至15時35分，工作人員就近將警車停放在番禺海印又一城停車場，前往商場內山姆超市購買午餐（牛肉卷2份、餅乾1盒、飲料1組）及部分私人生活用品。用餐後，工作人員在未著制服的情況下，駕駛警車離開停車場，繼續開展送達工作，並於當日返回單位。

一輛粵R牌照（清遠）的法院警車，竟出現在150公里外的廣州山姆超市停車場。（澎湃新聞）

該院工作人員利用公務期間的便利駕車前往超市購買私人物品，屬於公車私用，且未按規定著裝駕駛警車，違反了公務用車和警車使用管理相關規定。接下來，該院將依規依紀對相關人員作出嚴肅處理。

通報又稱，此事件反映出該院公務用車管理不嚴，個別工作人員紀律意識淡薄等問題。下一步，該院將深刻汲取教訓，嚴格規範公務用車管理及外出工作人員行為監管。同時，對該院工作人員在未全面調查的情況下擅自對外作出回應，造成公眾誤解，深表歉意，「衷心感謝廣大網友及媒體朋友對我院工作的監督」。