山東黃衫大媽團「佔領馬路跳廣場舞」惹居民不滿　公安局介入調查

中國大陸山東烟台縣府大街9日晚間8點多發生一起嚴重影響交通事件。



十多名身穿黃色和紅色連衣裙的大媽，竟然佔據主幹道一半路面跳起廣場舞，嚴重影響用路人通行，引發民眾不滿。

一群大媽佔車道嗨跳廣場舞惹議（微博@百姓關注）

點擊圖輯查看事件經過：

+ 14

據《紅星新聞》報導，一名路過的女性司機當時面對這種情況感到相當為難，她表示：

這些大姨們怎麼都在這跳舞，是讓我過還是不讓我過？

根據知情人士透露，這些跳舞的婦女化濃妝、盤頭髮，從裝扮來看應該是觀光客，估計是一旁民宿住客並非當地居民，「如果她們天天這樣佔道跳舞，早就上新聞了」，應該有執法人員出面勸阻：

大半夜的在馬路上跳舞肯定不對，影響交通安全秩序。

對此情況，烟台市城管綜合行政執法局工作人員表示，在馬路上跳廣場舞涉及妨礙交通安全，應由交警部門處理。烟台市長島區警員也證實已接獲相關線索，並強調在馬路上跳廣場舞是絕對不允許的行為。

烟台市公安局目前已介入調查此事，交警部門正在進行處理。警方表示，若有具體查處情況，將會發布相關通報。

相關文章：為啖氣！廣東電雞爭路大戰：京東外賣仔與民眾馬路中心對峙4個鐘

+ 12

延伸閱讀：

狂！陸男釣到160cm超級大魚 揹著「逛大街」引圍觀

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】