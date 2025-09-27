多人上山採摘野生蘑菇不慎踩中馬蜂窩　有人被螫傷尿液變黑色

9月24日，四川達州網友「萬源小楊妹」一行四人因上山採摘野生蘑菇，不慎踩到馬蜂窩被螫傷，隨後被送往萬源市人民醫院急診科救治。26日，當事人楊女士向內媒透露，她被馬蜂螫了十幾處，目前治療進展順利，預計很快出院。近期正值野生蘑菇生長旺季，多地政府已多次發文提醒切勿上山採摘，以防中毒及意外事故。



據楊女士介紹，9月24日清晨5點，她與母親及兩名朋友專程驅車前往陜西省鎮巴縣鹽場鎮柳家河村附近的野山採蘑菇。7時許，四人進山途中經過一條小路，需跨過一棵倒下的松樹，不料樹下藏有馬蜂窩。一根樹枝彈起後，大群馬蜂飛出，瘋狂攻擊四人。楊女士回憶，他們立刻往回跑，後來叫朋友開車送其去醫院。她被螫十幾處，出現全身無力、頭痛昏沉等症狀，抵達醫院後立即接受破傷風注射和緊急治療。她與母親的醫療費用已達3000餘元人民幣。

在萬源市人民醫院急診科，楊女士發現當天還有十餘名患者同樣因採蘑菇被馬蜂螫傷住院。其中一名患者被螫七八十處，出現惡心、尿液呈黑色等嚴重症狀，已轉院治療。楊女士表示後悔不已，稱以後再也不會上山採蘑菇，並提醒大家提高警惕。

楊女士在醫院治療。（大風新聞）

鹽場鎮鎮長楊小明接受九派新聞採訪時表示，當地政府已知曉此事，並明確禁止採摘野生蘑菇。他解釋，當地山高林密，存在迷路風險，且野生蘑菇難辨真偽，易引發中毒。為防止外地遊客上山採摘，政府在國道及公路沿線設置了禁止採摘的宣傳標識，並安排巡山人員清理公路沿線的蜂巢。然而，由於當地森林覆蓋率高達70%以上，深山內的蜂巢清理工作尚難全面展開。

事主被馬蜂螫傷。（Wikimedia Commons）

近期正值野生蘑菇生長旺季，鎮巴縣市場監督管理局於9月7日發布預警，強調當地已進入誤食有毒野生蘑菇中毒高發期，呼籲「群眾不採不食、市場不售不購、餐飲不買不銷」。公告要求，廣大群眾及外地遊客不得採摘、食用來源不明的野生蘑菇；經營戶和餐飲單位嚴禁採購、銷售、加工無合法手續的野生蘑菇；學校、單位食堂及農村集體聚餐等場所一律不得使用野生蘑菇。市場監管部門將加大檢查力度，嚴厲查處違法行為。

鎮巴縣市場監督管理局提醒：「菌子雖鮮，安全為先！」呼籲民眾和遊客提高安全意識，杜絕僥幸心理，避免因追求「新鮮」或「獵奇」而引發中毒或意外事故。同時，當地政府將繼續加強巡查與宣傳，確保「舌尖上的安全」。