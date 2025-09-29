湖南兩失聯少女被越南警方當街攔截　朋友圈曾稱：就會死在這

湖南株洲市攸縣15歲少女賀思僮、蔡梓怡，9月19日與家人失去聯繫。她們失聯期間，曾在廣西防城港、東興市出現；9月23日，蔡梓怡朋友圈定位顯示在越南境內，並更新朋友圈稱「就會死在這」。家屬已向戶籍所在地湖南株洲攸縣警方、失聯所在地廣西東興市等地警方報案。

9月29日，東興邊境派出所消息，兩名少女被越南警方當街攔截，目前人身安全。



《紅星新聞》報道，兩名失蹤少女的家庭都在農村，兩人是同學。其中，賀思僮已經輟學，今年春節後前往廣州天河區打工，很少與家人聯繫；蔡梓怡前往廣州與賀思僮會合後在天河區打工。

蔡梓怡。（紅星新聞）

賀思僮。（紅星新聞）

賀父稱，女兒正處於叛逆期，「我們原本以為兩個孩子在一起彼此有所照應，會更加安全，沒想到她們最終還是被騙了」。他憶述，9月19日未能聯繫上女兒，當時家人也沒有太注意，因為賀思僮很少與家人聯繫，微信朋友圈也屏蔽了父母。

蔡父稱，家人同樣被屏蔽，看不到女兒的微信朋友圈。9月23日，蔡梓怡的賬號在朋友圈發布信息稱「就會死在這」，其手機定位顯示位於越南·Mong Cai·Quan Nuoc Thanh。蔡梓怡的朋友發現異常後通知蔡母，家人才發現其手機無法接通，同時失聯的還有賀思僮。

蔡梓怡朋友圈截圖。（紅星新聞）

蔡梓怡的朋友還發現，她的手機定位曾出現在廣西防城港市防城港北站，朋友圈照片顯示她當時在網約車上，但她們未在防城港北站乘車。蔡父稱，警方追蹤的信息顯示，賀思僮、蔡梓怡在防城港北站登上一輛廣州牌照的小車前往中越邊境的東興市。她們乘坐的車輛在東興市區轉了一圈，然後消失。

兩名少女的家屬已向攸縣警方報警求助，蔡父還前往女兒打工的廣州天河區警方和途經的防城港市、東興市警方報案，並錄製影片在網上求助。

蔡父表示，事發後他前往廣西防城港、東興市等地尋找女兒，並在東興市公安局東興邊境派出所報警。他今日（29日）從東興邊境派出所獲悉，女兒蔡梓怡和同伴賀思僮在越南芒街，被芒街警方成功攔截，目前仍在溝通交接，需要辦理回國的相關手續。

賀父表示，今日接到派出所來電，獲悉女兒已被成功攔截，但對方沒有告知攔截的具體地方。他又稱，事發後家屬並未在松柏邊境派出所報警，是女兒在出境前報警，但警方前往賀思僮所說的大概地址尋找時，發現兩人已出境到越南，於是當地警方緊急聯繫越南警方攔截。

對於女兒如何出境等細節問題，蔡父、賀父均表示不知情。目前，兩人的手機依然無法接通。據了解，越南芒街位於越南東北部的廣寧省，靠近中國廣西東興市。