長沙資產上億女老闆失聯　旗下美容院停業　知情人：疑被騙去泰國

近日，湖南長沙璽羅醫療美容有限公司突然閉店引發關注，不少消費者、員工發起維權。9月19日，長沙市醫美協會會長透露，該公司老闆羅莉娟是被動失聯，她資產上億，疑似被騙去泰國。



《瀟湘晨報》報道，天眼查顯示，長沙璽羅醫療美容有限公司法定代表人陳元元，大股東為羅莉娟，持股90%，企業註冊資本200萬元（人民幣，下同）。

陳元元表示，自己只是掛名，未參與實際經營，不清楚近期門店突然關門一事，「我們也聯繫不上，（羅莉娟）是我老公的姐姐，我老公已經報案了。我就是個掛名的，我也是受害者，還有顧客打電話過來罵我，我也不知情的」。

長沙璽羅醫療美容有限公司。（瀟湘晨報）

《紅星新聞》報道，張先生和羅莉娟以及公司二股東張勇認識多年，日常工作相當於兩人的助理，他否認網傳跑路的說法。

張先生憶述，8月31日，羅莉娟、張勇從長沙到深圳出差，其後失聯。由於羅莉娟近幾年事業處於上升期，經常在全國各地出差，今年7月份又去新加坡、馬來西亞考察，因此大家一開始以為是正常出差，直至兩人的手機一直處於關機狀態才引察覺有異，於是立即向兩人各自老家轄區派出所、深圳和長沙的派出所報警。

張先生提到，深圳警方只查到羅莉娟及張勇從國內到達泰國。隨後兩人各自的家人也抵達泰國找人，但目前未收到有用的信息。

長沙璽羅醫療美容有限公司的門店已關門停業。（瀟湘晨報）

長沙洞井鋪派出所的工作人員稱，兩人失聯後，不少該美容機構的會員因未能聯繫羅莉娟而影響消費，該派出所曾接到相關報案。目前，涉事美容機構已關閉。至於人是否在泰國，該派出所無權限查詢。

張先生表示，兩人失聯後，公司因無負責人打理出現危機，原本他有協助運營，並聯繫長沙市醫美協會請求介入幫助，以維持正常運營。公司兩間門店50多人，由於有少部分員工擔心，網上傳出羅莉娟「走佬」的消息，又出現充值會員投訴的情況，公司被迫停業。

羅莉娟關聯多家企業。（紅星新聞）

9月20日，長沙市醫美協會會長王永貴稱，9月3日接到長沙璽羅醫療美容有限公司員工的求助後，協會多次介入，組織員工開會，但最後還是暫時關停。

王永貴提到，羅莉娟資產頗豐，在長沙的兩間美容機構資產上千萬元，除此之外，她名下還有十多家公司，其中包括深圳的一間醫療器械公司，「不存在跑路，她一直沒有拖欠過一分錢工資，她的員工反饋她是一個很好的人，一部分員工想留下繼續經營。她本身資產比較雄厚，她也沒有幹違法的事。而且她性格陽光開朗，在我們行業聲譽非常好。我記得7月份還給我們提出，說想把事業做大，以後有沒有機會升為副會長」。