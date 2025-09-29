手術時導絲斷裂遺患者血管　醫院：取出意義不大願賠8000元

河南一名六旬患者因冠心病，去年在河南省胸科醫院做過支架植入手術，但今年覆診時，竟發現血管內有一截長約2厘米的導絲。家屬要求做手術取出導絲，但醫院拒絕並稱「沒有開胸取出的必要」，若家屬對血管內的導絲感到擔心，醫院願補償8000元（人民幣，下同）。



《封面新聞》報道，9月28日，河南汝州的高女士反映，父親去年因冠心病在河南省胸科醫院做過支架植入手術，9月初因頻繁胸悶，再次到該醫院覆查，「9月5日做冠脈造影，微創探查體內的時候，一截導絲斷裂掉進血管裏」。

病例資料顯示，手術操作過程中出現回撤導絲困難，送入微導管嘗試至坎頓處未成功，退出微導管時遠段導絲斷裂，多途徑嘗試取出斷裂導絲均未能成功。同日，院方請心血管外科一病區會診，會診意見為：回旋支內見離斷的介入導絲，外科取出導絲意義不大，建議內科治療。

血管內有一截長約2厘米的導絲。（封面新聞）

高女士稱，醫院的意思是老人的血管狹窄、鈣化嚴重，才導致導絲斷裂，也因此難以通過微創手段取出。醫生判斷導絲會隨血液流向遠端，不會回入心臟附近，沒有開胸取出的必要。

她表示，父親原本就有血栓，按照醫院的說法，他的血管狹窄、鈣化嚴重，隨著年齡增長，這些情況應該會愈來愈加劇，因此她不明白為何會得出「沒有必要取出」的判斷。

病歷顯示，手術期間出現回撤導絲困難，退出微導管時遠段導絲斷裂。（封面新聞）

高女士稱，河南省胸科醫院拒絕開胸取出導絲，她提出要到其他醫院手術取出，希望由河南省胸科醫院承擔費用，同樣被拒絕。「現在的年齡還能扛住大手術，如果70歲、80歲的時候，導絲擋在血栓處，一起形成堵塞，不得不大手術，那時候的老人不一定扛得住」。

她提到，目前首要任務應該是將導絲取出，或由醫院出具書面承諾，保證導絲留在體內不會產生不良後果，但醫院沒有同意，認為家屬提出的30萬索賠額度太高，建議循司法程序做司法鑑定，以此明確醫院的過錯及比例，對雙方都公平，醫院會全力配合，「法院判賠多少就是多少。如果覺得導絲留在體內有心理壓力，醫院願意賠償8000元」。