颱風停工後命員工周末補班遭舉報　深企｢報復｣再取消14日年末福利

此前，受颱風「樺加沙」深圳於9月23日15時至9月24日14時全市「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。然而，一家企業卻要求員工於9月27日（周六）補班一日，引發員工不滿投訴至勞動局。經勞動局調解，該公司後續公告表示，颱風後的周六將正常休息，但將取消每年春節期間14日年假制度，以及平時節假日的所有額外假期，嚴格按照國家規定實行放假制度。



事件起因系此前受颱風「樺加沙」影響，該公司於9月23日至24日安排全體員工放假且未要求居家辦公。臨近國慶假期，為保障貨物及時發出，公司原計劃於9月27日（周六）安排補班一天。該安排引發個別員工不滿，表示「周六補班影響自己休息調整」並投訴至勞動部門。

接到情況反映後，龍崗區、街道勞動部門前往企業實地核查，勞動局的督促和指導下，該公司於9月27日（周六）依法進行正常的周末休息日安排，未實施補班，確保員工當日正常休假。

然而，該公司卻在公告中表示，雖然取消了9月27日的周六補班，但相應的，也會取消每年14日的年末福利假期，以及部份額外假期。

該公司公告表示，將正常讓員工周末休息，但相應會取消年末14日的年末休假。

據該公司介紹，該公司每年春節假期從臘月二十三起至正月初七結束，共計14至15天（2025年為14天），包含國家規定的8天法定節假日。這14-15天假期中，所有員工均為全薪全提成全績效休假。且在部份無休假期，如九三抗戰勝利紀念日、萬聖節、聖誕節等節日，都會為員工放半日假。但這次事件後，此後的具體的年假休假時間將參考國家規定進行，不再額外放假。

2025年，內地法定公眾假期總數為13日，其中春節假期雖為8天，但包含周六上班的調休時間。此外，內地法定年假由工作年限決定，工作未滿10年的法定年假為5日。

據公司負責人表示，員工對補班有意見，可以通過內部渠道反映，投訴讓公司比較被動。周六補班也是因為公司倉庫已快爆倉，怕長假前出不了貨，而且因颱風影響停工當天也並未要求員工居家辦公，才讓員工補班一天。尤其這次取消27日（周六）調班後，馬上又要放假，可能會導致公司貨物延遲近10天才能發出。

「我們公司平時沒有任何加班，上班都是朝9晚6，我們的善意卻得不到某些員工的理解。」該負責人說，這次公司內部調整放假制度是合法合規的，是經過內部討論後決定的。

龍崗區人力資源局表示，將持續關注轄區企業用工動態，加強政策指導與服務，推動構建規範有序、互利共贏的和諧勞動關系。

有人將這則通知發布到社交平台後，引發網民熱烈討論。有網民稱：「這次我站公司，老闆也不容易，颱風兩天並沒有要求居家辦公，只讓這周六調休，給了這麽多福利員工還舉報，有點不厚道。」還有網民表示：「對上班人來說，這簡直是神仙公司，以後公司依法依規放假，員工終於求錘得錘。」「都沒錯，員工應該休假而被調休，舉報沒錯；公司也依法律要求，收回法定假日以外的假期，也沒錯； 一切以法律為準神，有些人情商不夠而已。」