謊稱月餅暗藏「塑料片」　上海男敲詐10家酒店近5萬元被拘

隨著中秋、十一雙節臨近，月餅銷售進入高峰期，然而，19歲青年淩某卻利用這一時機，通過偽造月餅異物事件敲詐多家高檔酒店，非法獲利近5萬元（人民幣．下同）。9月25日，上海市公安局透露，靜安警方成功破獲該起以月餅藏「塑料片」為由的敲詐勒索案，嫌疑人淩某因涉嫌敲詐勒索罪已被依法刑事拘留。



9月4日晚，靜安公安分局南京西路派出所接到轄區內一家高檔酒店報警，稱顧客淩某以「月餅內發現塑料片」為由索賠4980元。淩某聲稱月餅贈送親友後，親友的孩子食用時發現異物，導致他「顏面盡失」，並威脅若不賠償將在網上曝光。酒店為維護品牌聲譽支付了款項，但懷疑其惡意索賠，遂報警求助。

疑犯的話術。（澎湃新聞）

警方迅速展開調查，通過淩某的銀行賬戶發現，其近期頻繁收到來自上海、蘇州、杭州等地多家高檔酒店的轉賬。經核實，這些酒店均遭遇類似敲詐：淩某以VIP客戶身份網購高價月餅禮盒，隨後聲稱親友在月餅中吃到塑料片，並以曝光威脅索要高額賠償。

9月17日中午，警方在外省淩某家中將其抓獲。淩某對犯罪事實供認不諱，交代自8月中旬起，他專挑高檔酒店的頂級月餅禮盒下單，收到貨後自行咬開月餅，塞入預先準備的塑料片，再拍攝照片或視頻發給酒店客服，以「網上曝光」為由施壓要求「退一賠十」。多家酒店為避免負面影響選擇私了，淩某因此成功敲詐10家酒店，非法獲利4.8萬餘元。

酒店的月餅禮盒。（澎湃新聞）

靜安警方表示，淩某的作案手法簡單卻極具迷惑性，利用了商家對聲譽的顧慮。隨著中秋月餅銷售旺季來臨，類似借食品安全名義的惡意索賠可能增加。警方提醒商家，遇到可疑投訴應提高警惕，保留證據並及時報警，避免一味妥協助長違法行為。同時，呼籲消費者依法維權，切勿捏造事實進行惡意索賠，否則將面臨法律追責。

目前，淩某已被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。