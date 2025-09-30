｢玄學大師｣呃逾3000人歛財2000萬　被捕時遭嘲諷：算到自己被捕嗎

江蘇泰州警方近日破獲一個「玄學大師」詐騙團伙，拘捕71人。詐騙團伙聲稱掌握「奇門遁甲」秘術，能替人「聚財氣擋大災」，藉兜售「天價課程」等方式，短短4個月就騙到來自全國10餘省分的3000多人，總計得手2000餘萬元（人民幣，下同）。



江蘇泰州警方近日破獲一個「玄學大師」詐騙團伙，拘捕71人。（平安姜堰）

據內媒報道，被騙的3000多名受害人多數是中老年人，被騙原因多是「『大師』的話，我寧可信其有，不可信其無」。

其中被騙1.98萬元的傅阿姨告訴警方，今年6月初她看短片時看到一個免費算命廣告，稱能免費獲取學習課程替家人擋病消災，她為了替身體抱恙的老伴消災，添加「大師」為微信好友並開始上網課，幾天後「大師」推薦價值3999元風水課程，傅阿姨毫不猶豫報名。

學習過程中，一名「督導大師」每日對她噓寒問暖，還發來「秘籍」，並稱傅阿姨「很有潛質」需繼續深造，再推銷價值1.98萬元的高價課程，又故弄玄虛稱「天機不可洩露」，激起傅阿姨追問後稱「今年農曆6月、7月，你兒子可能會出車禍」，嚇得傅阿姨當即轉帳購買課程。

因「大師」要傅阿姨帶10萬元現金到指定地點作法破解，傅阿姨覺得有異求助妹妹，妹妹覺得是詐騙，陪她報警。

當地警方查出該犯罪團伙打著「文化傳媒公司」、「文化發展公司」旗號，以風水、命理等內容與中老年人建立關係，圍繞「家人健康」、「子孫前途」、「招財納福」、「化災改運」等話題，形成「推廣引流—線上詐騙—售後服務」的詐騙鏈條。

今年9月，警方搗毀詐騙窩點2處，拘捕71人，當場扣押電腦、手機等涉案物品800餘件，凍結涉案帳戶146個、資金2000餘萬元。

「玄學大師」被捕時遭嘲諷

諷刺的是，在警方收網時，該犯罪團伙的「玄學大師」正在錄製課程。當被問及「有沒有算到自己會被抓？」時，這名「玄學大師」唯有苦笑。