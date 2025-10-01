廣東兩「世仇村」迎世紀大和解　清末因搶水發生械鬥百年互不往來

廣東汕頭市仙門城社區、深溪社區，清末因搶水發生械鬥，造成傷亡，此後百年互不往來。在多方協同的持續努力下，兩個社區迎來「世紀大和解」，近日更舉辦互訪聯誼活動。



《廣州日報》報道，仙門城社區與深溪社區的歷史積怨可追溯至清代末期。百餘年前，仙門城與深溪因爭奪水源爆發激烈衝突，自此築起無形高牆，「互不通婚、互不來往」的祖訓代代相傳。

深溪社區黨委書記劉永武介紹，這一陳規導致兩社區村民婚戀受限、經濟文化交流受阻，甚至在外鄉親的商貿合作也遭受牽連。

9月29日，廣東汕頭市仙門城社區、深溪社區，舉辦互訪聯誼活動。（新快報）

近年來，兩個社區的歷史積怨問題得到當地的重視。經過多方共同努力，「破除歷史積怨、激活發展動能」逐漸成為兩村的共識，兩地村民決定放下成見、消除隔閡，重新締結為友好鄰鄉關係。

今年6月，仙門城社區和深溪社區的代表互贈「敦親睦鄰」牌匾，標誌着兩個社區正式打破芥蒂，重修友誼。

今年6月，仙門城社區和深溪社區的代表互贈「敦親睦鄰」牌匾。（廣州日報）

今年6月，仙門城社區和深溪社區的代表互贈「敦親睦鄰」牌匾。（廣州日報）

仙門城社區與深溪社區的和解亦促進了雙方「共贏」。在環境共治方面，兩社區共同投入300餘萬元，攜手打造整潔優美的綠美家園；在基礎設施聯通上，兩社區合力推進關鍵公路的建設及周邊景觀亮化工程，並興修水利溝渠。另外，雙方還打破地域界限，共同打造「翠湖旅遊區」。