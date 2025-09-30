冰島驚現粵E牌SUV 佛山夫妻自駕亞歐環線：給自己60歲的生日禮物
撰文：林芷瑩
近日，有網民在社交平台上分享，在冰島雷克雅未克偶遇內地「粵E」牌照的汽車，引起討論，更有不少人驚嘆「居然能跑這麽遠，太厲害了！」。
《羊城晚報》報道，9月28日，車主楊女士介紹，自己與丈夫今年5月30日從廣東佛山出發，目前已出行120餘天，行駛36000多公里，經過了32個國家，計劃10月底回國，「我們馬上就要滿六十歲，這次環球旅行是給自己六十歲生日的禮物，是生命當中難忘的經歷」。
楊女士一直在社交平台上記錄夫妻倆一路的經歷和見聞。他們穿過哈薩克斯坦廣袤的草原，在土耳其乘熱氣球眺望峽谷，在意大利聖馬可廣場上喝可樂，在冰島追極光並偶遇駕駛「吉A」牌照汽車的中國小夫妻。
楊女士表示，一路上雖遇到過一些困難，如爆胎、過海關遇阻等，但從未想過要放棄。
談及今次亞歐環線自駕之旅，楊女士稱，退休前因工作原因無法去長途旅行，但冰島一直是自己夢想的旅行地，在網上見很多人開車到歐洲旅行，便在今年春節前作出決定。隨後，她與丈夫開始辦簽證、計劃行程等，為此行做好準備。
