十一國慶｜搶人潮！山西商場擺10米高巨人造價百萬　網民反應兩極

10月1日，太原公元時代城購物中心「巨人展」爆紅，一座兩層樓高的巨人雕塑在商場內震撼亮相，其皮膚上的紋理和毛孔清晰可見，具有非常強的視覺衝擊力和藝術魅力。據了解，該雕像要價100多萬元（人民幣，下同）。



商場工作人員表示，擺放這樣一個巨型雕像也是想在國慶期間為商場增加曝光度和客流量，吸引更多人前來打卡。



工作人員介紹，這座巨人雕像有10米高，被擺放在太原公元時代城購物中心一樓中廳。9月30日凌晨，商場工作人員連夜將這座巨人雕像搭建了起來，「此次巨人藝術展是我們商場在全國的首展。這座巨人雕像是從其他公司訂製的，採用了全身硅膠皮膚製作工藝，高度還原了人體肌膚的質感和色澤，造價100多萬元。」

工作人員稱，國慶第一天來參觀拍照的顧客特別多，「大家都被這座栩栩如生、徬彿真人一般的巨人雕像所吸引。」

不過內地網民對此反應兩極，有網民認為要促進消費不如發代金券，有人則認為打卡點已經成為商場必備的重要體驗，有網民分析，「人說搞福利發代金券多好，殊不知，這點代金券並不能吸引多少客人，倒是一個標誌性打卡點可以成為吸引流量的焦點，消費環境確實變化了。」

網民點睇：

要是逛街的話，我會想近距離看一下，肌膚紋理，骨骼結構，毛髮狀態啥的都挺值得一看的。

代金券是短期的，這個雕塑有可能帶來長期效益，不過也可能虧，拭目以待吧！

一時的注意力與長久的流量要兩手抓、兩不誤。商場有更好的體驗和更多的「記憶點」，才能抓住消費者的心。

