十一國慶｜潮汕文化嘉年華閉幕　陳茂波、高永文品嚐小食及工夫茶

為慶祝中華人民共和國成立76週年，「九龍東潮人聯會」與「九龍西潮人聯會」一連四日在九龍城舉辦的「潮玩X潮IN」潮汕文化嘉年華，於周三（10月1日）圓滿落幕。財政司司長陳茂波、行政會議非官守議員高永文，以及立法會議員鄭泳舜、陳恒鑌及陳凱欣、觀塘區議員柯創盛等潮州鄉賢趁國慶節到場，欣賞國家級非物質文化遺產的潮汕傳統工藝，並品賞特色美食和工夫茶，體驗潮汕文化。



+ 1

欣賞非遺手藝 購買湯包腐乳餅

陳茂波欣賞了由國家級非遺工藝「潮繡」的代表性傳承人謝秀華介紹的繡扇，以及國家級非遺手藝的潮州手拉朱泥壺製作過程，期間大讚獨特和優雅的潮汕特色工藝。

此外，他品嚐了多款潮汕特色飲食，包括潮州魚蛋和牛丸、潮式鹵水等，以潮州話盛讚「好好食，個個食」，並與特別喜愛工夫茶的高永文觀賞沏茶過程，高永文更盛讚單叢蜜蘭香茶香味濃。陳茂波並在現場攤檔購買羊肚菌、五指毛桃牛大力祛濕湯包、腐乳餅和雞仔餅等，在國慶節刺激消費、振興本地經濟。

+ 1

潮州話祝市民「國慶節快樂」

參觀期間，陳茂波期間不時以潮州話與街坊打招呼和交談，與市民合照和分享美食，與民同樂，並到「梭船」裝置、功夫架等打卡點拍照，最後更以潮州話祝賀大家「國慶節快樂」。