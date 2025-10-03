主攻AI方向！北航90後美女副教授走紅　抖音有近7萬粉絲

北京航空航天大學一名年輕女性副教授，日前在社交平台講述生成式人工智能的授課影片，引發廣泛關注，不少網民都就其長相及副教授頭銜展開討論。

據《極目新聞》報道，授課老師名叫何靜，2021年10月從清華大學新聞傳播學博士後出站，現為北航人文與社會科學高等研究院（以下簡稱「高研院」）科技治理中心副主任、副教授。



北京航空航天大學何靜教授。（網上圖片）

何靜有逾6.9萬名粉絲。（網上圖片）

周三（10月1日），北京航空航天大學高研院工作人員表示，何靜確實是他們學院的老師。

北京航空航天大學官網顯示，何靜，北航高研院科技治理中心副主任、副教授，也是抖音自媒體博主「數據學姐」（粉絲有逾6.9萬），原北京清博智能科技有限公司創新院執行院長。其主持國家自然科學基金、中國博士後基金（特別資助/面上）、北京市社會科學基金等20多項課題；發表論文40多篇。其中，以第一/通訊身份發表SCI/SSCI/CSSCI論文10多篇。她還是2024、2025年「中國AI春晚」節目的幕後技術支持者和共創者。

北京航空航天大學教師個人主頁顯示，何靜2013年7月本科畢業於四川農業大學資源學院，2019年7月從中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院博士畢業，2021年10月在清華大學新聞與傳播學院博士後出站，現為北航高研院副教授。

何靜的研究方向為AIGC和大數據、新媒體和網絡輿論、智能體開發與跨學科研究。

何靜的研究方向為AIGC和大數據、新媒體和網絡輿論、智能體開發與跨學科研究。今年以來，何靜在全國多地高校開展人工智能相關講座。

她還是《讓科研像聊天一樣簡單》報告主筆者、教材編撰者，《讓科研像聊天一樣簡單》軟件研發者（用戶10萬+，覆蓋高校過百間，是全世界第一款無限智能體，可一句話生成百萬字數據報告、教材、小說等）。

一篇校方報道提到，作為一位90後的青年學者，何靜老師兼具深厚的學術背景與創新的實踐精神。她並未停留在理論的空中樓閣，而是從一線行政辦公的實際痛點出發，為在場的老師們打開了一扇通往智能化辦公的新大門。