泰山突遭降雨大風　大量遊客擠廁所過夜　山頂賓館提供99元坐席

10月1日夜間到10月2日白天，泰山景區降起小雨並伴有大風、夜間溫度很低，大量登山的遊客滯留山上，在公共廁所或收費餐廳躲雨過夜。



遊客擠在廁所過夜。（影片截圖）

泰山的賓館在國慶假期價錢瘋漲。（網上圖片）

周四（10月2日），泰山景區工作人員稱，國慶假期，爬泰山的人流量很大，景區從10月1日夜間到2日白天一直在下雨，建議遊客選擇晴朗天氣來此遊玩。登山時遇到下雨，可以就近選擇室內場所避雨。

據一名登泰山的遊客說，山上可以躲雨的地方不多，廁所中擠滿了人，很多遊客都淋濕了，景區工作人員也開放了山上碧霞祠等室內場所給遊客避雨，但因其空間有限並不能容納太多人。也有很多人選擇了連夜下山。

該遊客續指，「山上的酒店價格普遍較高，普通的標間都在千元（人民幣，下同）以上，而且大部分都訂滿了，不少賓館和餐廳也提供了座椅供遊客過夜躲雨，但需繳納每人60元的過夜費。」

泰山遊客量仍達峰值。（影片截圖）

泰山山頂附近一間餐廳表示，「在大廳過夜，每人收費80到100元。」此外，網上消費平台顯示，泰山山頂附近一間賓館在國慶假期提供假日坐席，99元每人，可享山頂過夜、一桶泡面、熱水無限暢飲、手機充電和無線網等服務。

據了解，10月1日夜間到10月2日白天，泰山突遭降雨+6級陣風，山頂氣溫驟降至接近0℃。儘管氣象局提前48小時發布預警，但遊客量仍達峰值。索道因大風停運，遊客被迫徒步下山，濕滑山路增加安全風險。

網民點睇：

「錯峰出遊才是明智選擇。」

「這坐席不算坐地起價嗎？」

「泰山就應該限流呀！人實在太多了體驗感全無。」

「第一，出門看天氣。 第二，國慶節不要爬泰山。」

「雖然能避雨，99元不算便宜，也不算貴，但是開啟搶錢模式吃像太難看啦！」

