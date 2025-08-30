兩女花3萬請24名帥哥陪爬泰山！陪爬男：給她們搧風，逗她們開心

近日，兩位女子帶著一位小孩請24位帥哥陪爬一起登頂泰山，花費近3萬元一事登上微博熱搜。據了解，陪爬年齡最小19歲，最大不超過26歲。



陪爬團的一成員郭先生稱，一路上會給她們搧扇子，哄她們開心。他們還全程抱著20公斤的小朋友登山，孩子全程腳沒有落地，被接力抱到了山頂。



近年陪爬泰山職業突然爆紅，起因是2024年10月，有網民國慶期間雇傭兩名大學生陪自己登頂泰山的影片爆火。5分多鐘的記錄中，身材健碩的陪爬者無時無刻不在調動著孰可司的情緒：「從拉起橫幅到車站接站，到在山上徒手開西瓜、掰榴蓮，再到扛起體力不支的孰可司登上南天門……」。

消費者楊千語透露，陪爬者長期研究同一景區，能夠準確制定線路圖並提供景點講解，會讓爬山的過程不再枯燥。據記者觀察，這也是大部分年輕消費者的共鳴。

不過，作為新崛起的一片市場，陪爬行業也存在著諸多發展問題。內媒曾採訪幾位首次找人陪爬的遊客表示，他們都遭遇了騙局。

據悉，有遊客在出遊前10天通過社交平台與一位陪爬者建立聯繫並支付了100元定金。她本以為這是一段新奇的體驗，但當抵達景區後，卻發現已經無法聯繫上陪爬者。此外，即使在轉賬支付定金時曾受到過詐騙提醒，仍有部分消費者落入圈套。

此外，也有網友在社交媒體表示，部分陪爬人員存在服務態度消極的情況，甚至會催促登山、嘲笑消費者。

對此，上海九澤律師事務所芮歡月律師表示，陪爬行業作為一項新興的服務領域，目前尚缺乏相應明確的服務規則和標準。她指出，隨著陪爬山市場的持續升溫，被利好吸引的更多從業者可能紛紛湧入，而較低的市場准入門檻和當下的監管缺失會導致服務質量參差不齊，甚至可能滋生不法欺詐行為，進一步增加遊客安全風險及權益受損風險。

“當下陪爬服務提供者主要通過社交平台招攬顧客，且普遍採用口頭約定，雙方權責並不明確。因此一旦發生意外或糾紛，遊客權益亦難以獲得有效保障。” 芮歡月律師認為，有陪爬山服務需求的遊客應謹慎選擇陪爬人員，並盡可能通過簽訂書面協議或其他形式的留痕記錄來明確雙方權責，降低潛在的法律風險。

