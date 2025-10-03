周杰倫演唱會女觀眾遺失價值逾11萬手鐲　網絡求助竟收穫奇跡

9月19日至21日，台灣歌手周杰倫在山東濟南連開三場演唱會，吸引無數歌迷朝聖。然而，山東的周女士卻在首場演唱會中意外丟失了一隻價值11.3萬元人民幣的卡地亞（Cartier）品牌手鐲。她在9月25日於社交媒體發帖求助，「周杰倫濟南演唱會，丟失11w釘子手鐲，有撿到的姐妹嗎？9.19場」，最終神奇地找到。



事主在9月25日於社交媒體發帖求助。（橙柿互動·都市快報）

場館工作人員多次協助尋找未果，周女士遂轉向網絡求助，奇跡在次日出現。一位浙江網友在評論區回覆並曬圖：「沒猜錯的話是我撿到了。」周女士迅速與對方聯繫，並請警方介入協助處理。該品牌官網顯示，這款手鐲售價為11.3萬元人民幣。

一位浙江網友在評論區回覆並曬圖：「沒猜錯的話是我撿到了。」（橙柿互動·都市快報）

品牌官網顯示，這款手鐲售價為11.3萬元人民幣。（橙柿互動·都市快報）

事件引發熱議。一位網友驚嘆：「撿到手鐲的是我兄弟，我在群聊看到還以為他吹牛，沒想到是真的！喜歡杰倫的沒一個孬的！」其他網友也紛紛留言：「太幸運了，遇到好人！」、「一定要給拾金不昧的人包個大紅包！」周女士回應：「必須的！」

事件引發熱議。（橙柿互動·都市快報）

9月29日，周女士再次發文，宣布已成功拿回手鐲，並表達感恩：「做夢也想不到，我能在五萬人的會場重新找回遺落的手鐲！萬分感謝浙江杭州的兩位杰迷，感謝你們的善心善舉。感謝所有評論區網友幫我助力，感謝杰迷，感謝周傑倫，感謝自帶拾金不昧buff的杰倫演唱會！」

周女士表達感恩。（橙柿互動·都市快報）

事主成功拿回手鐲。（橙柿互動·都市快報）

撿到手鐲的杭州網友溫暖留言：「失而復得的幸福感讓這手鐲更珍貴了吧！以後可要多小心哦！」網友們紛紛感慨，「居然找回了，運氣爆棚！」、「好人一生平安！」