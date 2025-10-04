300萬粉絲網紅敖其爾過世　知情人：疑似與女友吵架後跳車墮亡

9月末，曾有網友發帖稱，平台上有300多萬粉絲的內蒙古錫林郭勒盟網紅博主敖其爾去世。9月24日，敖其爾官方帳號「272敖其爾」發布訃聞證實此消息，但當時公布的死因是「因病醫治無效去世」，據了解該訃聞並非由官方發布。



內媒報道，有知情人士透露，敖其爾疑似在9月20日晚與女友發生爭執後，從正在行駛的汽車上跳車墜亡，雖然此前警方已經做出了「排除他殺」的調查意見告知書，但是家人希望瞭解更多事件細節，所以目前敖其爾仍未火化安葬，並考慮在近期進一步屍檢。



9月末，曾有網友發帖稱，平台上有300多萬粉絲的內蒙古錫林郭勒盟網紅博主敖其爾去世。（紅星新聞）

出事當天還曾發布影片

敖其爾全名烏力吉敖其爾，他平時主要發一些與內蒙古當地草原生活有關的短片，累積了超過300萬的粉絲。9月20日上午，他還曾發布一條短視頻內容，介紹其經營的「敖其爾驛站」不久前在錫林郭勒開業。

10月2日，相關知情人士告訴紅星新聞，也就是在敖其爾發佈最後一條視頻的當天晚上，疑因與女友吵架，他從正在行駛的車輛上跳下，送醫後不治去世。

據敖其爾抖音帳號9月24日下午發布的訃聞，「敖其爾於9月21日上午9時因病醫治無效逝世，享年36歲。」這份訃告還介紹，敖其爾經多年努力於9月17日在錫林郭勒盟開業「272驛站」，其生平最大願望是讓更多的人來感受草原，讓草原上的牧民和孩子能走出去。此外，這份訃告稱，治喪安排另行通知。

不過，據敖其爾表示，這份訃告也不是家人發布，當時敖其爾的抖音號並不在家人手中，而是由其他與敖其爾共事的合伙人運營，。目前，敖其爾還未火化安葬，遺體仍然停放在殯儀館，也沒有進行相關悼念活動，主要原因是家人對敖其爾去世的原因、細節還有一些疑問。

有消息稱其與女友吵架後跳車身亡 家人希望還原事發經過

敖其爾家人表示，敖其爾是在9月20日晚發生意外的，當時他正與一名「合作夥伴」駕車從西烏珠穆沁旗前往錫林浩特，而這名合作夥伴也是敖其爾的女友。兩人在去年10月份確立了戀愛關係，並在日常的經營上有一些合作。

敖其爾家人表示，敖其爾女友事後稱，當時是由她駕駛著一輛商務車，敖其爾坐在後排，行駛過程中兩人發生爭吵後，敖其爾拉開車門後跳車受傷，敖其爾女友叫來朋友將其送往醫院。

10月2日、3日多次通過打電話、添加微信、發短信等方式試圖聯繫敖其爾的女友，但都未獲得回覆。

此外，敖其爾家人稱，他們在9月21日凌晨得到消息後報了警。21日上午，敖其爾在醫院宣布不治。22日，錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗警方向敖其爾家人出具了調查意見告知書。

公安機關調查意見顯示，經過調查訪問、初步屍體檢驗、現場勘查等工作後，排除他殺，善後事宜由家屬自行處理。

友人稱敖其爾與女友吵架常「以死相逼」

敖其爾家人表示，希望能夠瞭解到當時更多的事發細節，「事發比較突然，陷入比較大的悲傷中，加上漢語表達不好，溝通起來比較困難，所以當時很快就在調查意見告知書上簽了字，但是這些天我們回憶後產生了很多疑問，例如墜車發生後，為什麼他的女友沒有第一時間報警或者聯繫120，而是讓朋友自行駕車去的醫院等。」

敖其爾的朋友透露，敖其爾平時和女友相處時，兩人發生矛盾後經常會「以死相逼」，此前也曾發生過敖其爾自稱要在家點燃天然氣的情況。

敖其爾家人稱，他們目前已經聯繫了第三方機構，或在近期對敖其爾進行進一步的屍檢，如果有新發現的異常情況會告知警方。