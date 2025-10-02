十一國慶｜順德政府食堂成網紅打卡點　網笑：傳說中的順德白宮

據《南方都市報》報道，10月1日，順德區機關大院首次對外開放，提供1200餘個免費停車位，及20元（人民幣，下同）一份的機關食堂簡餐，不少市民湧入參觀，使其成為新晉網紅打卡點。



網民指順德政府大樓成熱門打卡點。（截圖）

網民指超多本地人到順德政府打卡。（截圖）

網民指人不是一般多。（截圖）

今年國慶期間，佛山市順德區機關大院首次對外開放，市民無需預約，即可步行直接進入區政府大院，大院還提供20元一份的簡餐服務。

10月1日，順德市民在政府大樓前打卡留影。（南方日報）

佛山市順德區機關大院首次對外開放。（南方日報）

據報道，此次順德政府食堂開放的簡餐服務，每日11:45至13:00供應，每份20元，1.2米以下兒童10元/份，套餐共設四種選擇，包括四杯雞中翅、咖喱金蛋牛雜、五柳魚扒、西芹圓椒炒魚腐、蒜蓉西生菜等，搭配米飯。

菜譜。（南方都市報）

市民在順德機關飯堂用餐。（南方都市報）

網民曬出的簡餐。（小紅書）

順德區機關大院食堂日常主要服務1000名左右的職工，對外開放的公告發佈後，市民好評如潮，食堂10月1日時供應量增至提供1500份，但到中午12點30分不到，1500份簡餐也已全部售罄。

網民調侃。（截圖）

順德區政府。（南方都市報）