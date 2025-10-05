中秋節運程｜別人賞月　4生肖卻要「躲月」　屬虎建議帶一物擋煞

「躲月」意指避開月亮的陰氣，趨吉避凶。



命理專家小孟老師在臉書發布影片，提醒10月6日中秋節這些生肖最好要「躲月」，以避免身體產生負面磁場，影響到運勢。

生肖蛇

屬蛇的人今年犯太歲，容易沖到財帛宮，賞月太久容易出現頭暈的症狀，影響判斷力，中秋後容易衝動亂花錢，建議中秋傍晚5時之後躲一下月亮，也不要太衝動買不必要的東西。

生肖猴

如果屬猴的人賞月過久，可能健康會變差，如果一定要賞月，記得把紅包帶在身上，這陣子頭腦也會變得很不清楚，做決定前一定要仔細思考。

生肖豬

屬豬的人賞月容易犯到精神宮位，賞月過久容易影響睡眠品質，也要避免前往山上樹林烤肉，若要前往請穿亮色衣服，可抵擋煞氣。

生肖虎

屬虎的人一定要躲月，若賞月過久，容易衝筋骨與跌倒，避免中秋節到溪水邊，或著河堤邊烤肉，若要前往，要攜帶「糯米」在身上，離開後就丟掉，能夠幫助你丟掉一些煞氣。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】