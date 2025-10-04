29歲新郎婚禮當日跳河失蹤 傳與彩禮有關 當局：因瑣事情緒失控
撰文：孫聖然
出版：更新：
周五（10月3日），陝西旬陽一名29歲男子於婚禮當日跳河失蹤。當局通報稱，男子因婚禮瑣事情緒失控，目前正全力搜救。
10月3日，有旬陽市民反映，當地發生新郎跳河事件。當地網民稱，一對新人原計劃當日中午在城區一間酒店舉辦婚禮，婚禮開始前新郎在旬河大橋上跳河。
事發地附近一商戶稱，當日上午11時許，自己經過旬河大橋時，看到不少人在此圍觀，議論此事。這座旬河大橋距離漢江匯入口約1公里。
該商戶續指，當地近日下雨，旬河漲水，河水有五六米深，「有人稱，新郎跳河後被河水沖出去數十米遠，消失不見了。」
此外，多名網民表示，新郎跳河疑似與彩禮有關。
及至周六（10月4日），當局通報稱，經警方初步調查，跳河男子為周某某，現年29歲，是旬陽市呂河鎮居民。10月3日該男子因婚禮瑣事情緒失控，10時許從婚禮酒店門口跑至旬河大橋跳河落水。
通報續指，旬陽市當即組織應急、公安、消防、海事等部門全力搜救，後續調查及家屬安撫工作正有序開展。
