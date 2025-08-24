凌晨遇醉酒女子輕生　上海外賣小哥勸阻未果跳河救人

《澎湃新聞》報道，8月23日凌晨，上海一名外賣小哥路遇一名女子欲跳河輕生，勸阻未果女子跳入水中，該名外賣小哥叫路人報警後，自行跳下河將人救下。



胡由國讓途人報警後，跳入水中營救跳河女子。（澎湃新聞）

8月23日凌晨2時許，上海浦東一名醉酒女子欲跳河輕生，剛好被外賣小哥胡由國撞見。胡由國表示，他見到女子直接把腳搭在欄杆上，於是把女子從欄杆上抱下來。但該名女子又爬上欄杆，外賣小哥抱着女子向四周呼喊，但女子還是掉了下去。於是胡由國讓途人報警後，跳入水中營救跳河女子。

民警發現外賣小哥、報警路人正攙扶輕生女子沿着河岸走來。（澎湃新聞）

當日2時26分許，民警發現外賣小哥、報警路人正攙扶輕生女子沿着河岸走來。胡由國表示，救她是因為自己心比較軟，看她比較可憐。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288