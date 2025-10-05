惠州男颱風前游泳被海浪捲走　事發時浪比平時大

內媒《極目新聞》報道，10月4日，惠州一名二十多歲的男子在海灘游泳時被海浪捲走失聯。



當地市民表示，事發於惠東縣一處海灘，10月4日，該市民的朋友在此處玩摩托艇，看到有黑色不明物體在海上，一眨眼就不見了，上岸了才發現是個人，被海浪捲走了。

附近一個露營基地職員表示，確有人下海游泳失蹤。「昨天（4日）早上，這裏還和水庫一樣，一點浪都沒有。但因為颱風快來了，昨天下午開始起浪了，那個男的聽說沒有帶游泳圈，浪大的時候被捲走了。」

惠州男颱風前游泳時被海浪捲走。（極目新聞）

當地相關部門指，事發時3人一起下海游泳，2人被海浪捲走，其同伴報了警。救援人員開衝鋒艇救起其中一人，但還有一名二十多歲的男子失蹤，至5日上午仍然沒有消息。

《央視新聞》消息，今年第21號颱風「麥德姆」的中心已於今天14時50分前後在廣東省徐聞縣東部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42米/秒，強颱風級），中心最低氣壓965百帕。