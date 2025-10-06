男童用通緝犯身份信息做遊戲實名認證？　警方提醒勿效仿或被拘留

有網民反映，一名男童在手機店內試圖用通緝令上的犯罪嫌疑人身份證號及姓名信息，進行遊戲實名認證。

國內某大型平台遊戲客服表示，系統會對實名信息為成年人但疑似未成年用戶的賬號進行不定期的人臉識別，若人臉識別結果與實名信息不符，將無法通過驗證。



《極目新聞》報道，在某品牌手機店內，一名男童用一部試用機在短片平台上搜索出一份通緝令，上面顯示了一位電信網絡詐騙涉案在逃人員的身份證號及姓名等信息，發布該通緝令的賬號附文寫上「拿去實名遊戲」。該男童用手上另一部試用手機，輸入了上述通緝令中涉案人員的身份證號。

男童試圖用通緝犯的身份信息進行遊戲實名認證。（極目新聞）

對於用上述情況能否通過實名認證，10月5日，國內某大型遊戲平台的客服介紹，未成年人若使用本人的身份信息，其賬號會受到使用遊戲時間段的限制。

若未成年用戶使用其他成年人的身份信息實名認證，後續如果被系統檢測到有疑似未成年遊戲行為，系統會對賬號觸發人臉驗證；若無法通過，會直接納入防沉迷管控中。

通緝令上有疑犯的身份證號及姓名信息。（極目新聞）

據報道，此前也有未成年人玩遊戲填寫實名認證時，使用了被捕的A級通緝犯身份證號。官方提醒，千萬不要效仿，假冒身份可能會被拘留。