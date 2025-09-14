除微短劇外還有「微綜藝」？每集2分鐘全明星陣容玩獎門人式遊戲

紅果新出的微綜藝，你看了嗎？



9月6日，紅果出品的首檔豎屏綜藝《爆發吧，短劇》開播，首發陣容是聽花島的「全明星陣容」。包括了曾輝、韓雨彤、趙廷義、鄧靈樞、李柯以、王培延等熱門短劇演員，因此也被聽花島稱之為「團建特輯」。

9月6日，紅果出品的首檔豎屏綜藝《爆發吧，短劇》開播，首發陣容是聽花島的「全明星陣容」。（綜藝截圖）

點圖放大看看《爆發吧，短劇》的遊戲環節：

+ 12

第二期則集結了年代女性勵志題材短劇《弄潮》的主創，這一節目號稱「短劇界《你好星期六》」，由楊迪、劉維擔任常駐嘉賓，負責與短劇演員們互動、遊戲，再現他們在短劇中的經典人設與台詞。

值得注意的是，這檔《爆發吧，短劇》，加上去年播出的《開播！短劇季》，和今年4月的《出發吧短劇》，不知不覺中，短劇明星們已集齊了演員競演、戶外旅行、棚綜這三大綜藝類型。可見經過這三年的爆發式增長，微短劇的影響力與明星效應，已經為其征戰下一領域，奠定了不錯的基石。

按圖放大看看首發登場的短劇明星陣容：

+ 7

不卡點的微綜藝，稍顯凌亂

微短劇以短集數著稱，豎屏微綜藝也將這個特色一以貫之。打開《爆發吧，短劇》，發現其共49集，每集2分鐘左右的時長與微短劇類似。

但內容設置和節奏感卻延續的是橫屏綜藝的模式，演員們幾個簡單的舞蹈動作亮相，站成一排接受主持人的群訪，無縫銜接的遊戲環節，加上楊迪的主持，更讓人想起湖南衛視的《你好星期六》。

《爆發吧，短劇》內容設置和節奏感延續的是橫屏綜藝的模式，讓人想起湖南衛視的《你好星期六》。（綜藝截圖）

遊戲依然是棚綜常見的卧底遊戲、嘴對嘴傳麵粉、集體擺動作拍照等，既缺乏戲劇性，也不見卡點和勾子，無法讓觀眾跟隨遊戲進度產生過癮的感覺。2分鐘被切斷一次的節奏，還極容易打亂遊戲的進度。總之，粉絲特供的特質明顯。

但節目首期的確星光熠熠，短劇忠實觀眾能看到曾輝、韓雨彤情侶合體撒糖，也能看到「太奶奶」李柯以的舞蹈功底，和「好大孫」王培延的誇張表情；沒到場的王道鐵、趙佳也通過大屏幕給到了遊戲關鍵訊息。

節目的粉絲特供特質明顯，但短劇的忠實觀眾能得到情緒滿足。（綜藝截圖）

不得不感嘆一句，聽花島在這短短半年內，還真的捧出了不少短劇新星。聽花島演員的集結，也一定程度上助推了節目首期的熱度。

《爆發吧，短劇》已經播出的兩期在紅果熱度分別是3773萬與2891萬，收藏分別為13.9萬和1.5萬，按照短劇的熱度劃分，還稱不上小爆。目前，《爆發吧，短劇3之一枕槐安》和《爆發吧，短劇4之重返校園特輯》的預約量分別是1.1萬人和9775人。

目前該綜藝的熱度還稱不上小爆，但有在強調劇集的人設與情節，利用真人秀反推劇集熱度，類似於早期衛視影視宣推的模式。（紅果免費短劇軟件截圖）

與第一期公司團建不同的是，節目第二、三、四期都是以單獨劇目為主，也會更加強調劇集的情節與人設，達到真人秀反向助推劇集熱度的效果，更加類似於早期衛視棚綜做影視宣推的路數。

綜藝與短視頻雙管齊下，短劇演員網紅化

實際上，《爆發吧，短劇》並不是紅果首次做微綜藝。今年，紅果推出三季橫屏戶外旅行綜藝《出發吧短劇》，分三期在內蒙古、山西和三亞進行錄製，參與嘉賓有馬小宇、餘茵、滕澤文、白方文、孫樾等有爆款代表作的短劇演員。

紅果並不是首次做微綜藝，今年，紅果就已推出三季橫屏戶外旅行綜藝《出發吧短劇》。（影片截圖）

今年7月，紅果還推出一檔文化知識類的微綜藝《我上皇榜了》。8月20日，紅果聯合綜藝IP《快樂向前衝》又推出了室外競技類綜藝《歸來之重奪快衝冠軍》。這兩部都不以演員參與為主。《爆發吧，短劇》則是把視線向短劇演員高度集中的棚綜，少了文旅、文化、大型裝置闖關的烘托，更依賴於演員個人魅力與「帶劇能力」。經過該節目試水之後，紅果想必能在明星類微綜藝上積累一定的經驗。

相比之下，抖音在綜藝賽道的佈局早已全面開花。2020年周迅、阿雅發起的紀實真人秀《很高興認識你》‌，豆瓣評分高達8.5分，並連做三季，每季7集；2021年與浙江衛視聯合播出的《為歌而贊》‌，開啟抖音神曲與傳統歌手的碰撞，節目熱度一時風頭無兩。

相比之下，抖音在綜藝賽道的佈局早已全面開花。（抖音截圖）

今年，由30+女藝人參與，融合旅行、直播音樂會等形式的《姐妹不打烊》，以及與TVB聯合推出的大灣區文化直播秀《今夜好犀利》，幾乎把70、80後的香港藝人一網打盡。抖音把這些年大眾耳熟能詳的藝人拉進來，中和了其草根性質，將傳統的訪問類綜藝、戶外綜藝、音綜、美食綜藝進行新穎包裝，輸送給廣大手機用戶；這與紅果培養自己的原生藝人，開發屬於短國的多種打開方式，完成自己獨有的生態閉環，形成一種對比。兩者一個向外拓展，一個向內孵化。抖音生態更加大眾化，而紅果要做的則把豎屏短劇與短視頻進行生態互聯。

同時，短劇演員也並不拘泥於傳統影視明星的經營方式，接不到大牌的代言，就接平價日用品的短視頻推廣，不拍戲的時候就和網友嘮嘮知心嗑……總之，他們深諳短視頻玩法。

短劇演員也並不拘泥於傳統影視明星的經營方式，接不到大牌的代言，就接平價日用品的短視頻推廣，不拍戲的時候就和網友嘮嘮知心嗑……總之，他們深諳短視頻玩法。（抖音截圖）

像柯淳直播激情唱K，岳雨婷直播帶貨+劇宣、王小億發視頻回應爭議、曾輝、韓雨彤情侶合體直播吃火鍋，就成了短劇觀眾們喜聞樂見的事。

並且，短劇頂流們已經顯現出自己的吸粉和出圈能力。如「太奶奶」李柯以就已經有了粉絲接機，甚至有中年男觀眾在機場認出李柯以，並大聲說出她今年暑期檔的代表作——《夫人她專治不服》。

短劇頂流們已經顯現出自己的吸粉和出圈能力。如「太奶奶」李柯以就已經有了粉絲接機，甚至有中年男觀眾在機場認出李柯以，並大聲說出她今年暑期檔的代表作——《夫人她專治不服》。（視頻截圖）

可以說，根植於網路邏輯的短劇演員，身段柔軟，活人感十足，他們身上既有一層明星濾鏡，也與網紅、普通人一線之隔。而室內綜藝本身與傳統的明星形象掛鈎，是打破第三堵牆的娛樂形式，甚至可以為明星再次賦魅。

短國演員們的綜藝之旅，能否順利？所謂的「短劇界《你好星期六》」又是否能持續運營下去，還要拭目以待。

【延伸閱讀】中國微短劇紅到日本！當地女性「看到停不下來」：就像在看漫畫（點圖放大瀏覽）：

+ 47

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】