颱風麥德姆二次登陸　深圳中秋局地仍大暴雨　新颱風｢夏浪｣已生成

今年第21號颱風「麥德姆」的中心已於今天（10月6日）淩晨1時10分前後在廣西防城港市沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力有10級（28米/秒，強熱帶風暴級）。7時前後其中心位於廣西崇左市境內，強度減弱為熱帶風暴級。



據中國天氣消息，受「麥德姆」影響，6日，海南島中西部、廣東西南部、廣西南部和西部等地部份地區有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。 南海西北部、北部灣、瓊州海峽、廣西南部及沿海、廣東西南部及沿海、海南島沿海將有6-8級、陣風9-10級的大風，其中，颱風中心經過的附近海域或地區風力有9-11級、陣風12-13級。

颱風麥德姆在廣西二次登陸。

目前，颱風「麥德姆」雖然已遠離深圳，但今日（10月6日）深圳局部地區仍將有大暴雨。據深圳市氣象台消息，預計今天陰天間多雲，有陣雨，部份時間雨勢較大，有局部暴雨風險，上午仍有8-9級，局部10級陣風，午後大部份地區最大陣風將降至8級以下，傍晚到夜間最大陣風仍有5-7級，極個別高地8級，最高氣溫29℃左右。

從深圳天氣具體預報可見，本周二到周日（7-12日）深圳晴天到多雲，間中局地偶有陣雨，天氣轉熱，珠江口以西沿海亦仍有明顯風雨。

深圳本周具體天氣預報。

此外，又有新颱風生成。據中央氣象台消息，今年第22號颱風「夏浪」的中心5日下午5點鐘位於日本九州島東南方向約1400公里的西北太平洋洋面上，就是北緯24.9度、東經142.1度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑100-200公里。預計，「夏浪」將以每小時10-15公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強。