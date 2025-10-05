颱風麥德姆｜天文台一圖顯示烈風圈與香港差這距離　昂坪錄得暴風

颱風麥德姆正逐漸遠離本港，天文台下午3時40分改發一號風球。今次天文台未改發8號風球引來關注，天文台今日下午（5日）指出，麥德姆凌晨在本港西南面約330公里掠過時，其東北面烈風區的半徑範圍約為280公里，即與本港「擦身而過」，相差約50公里，故本港主要受麥德姆的強風區影響。



天文台預料，隨着麥德姆遠離本港，中秋節（6日）天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。預料中秋節翌日（7日）至星期五（10日）本港天氣酷熱，或有機會打破10月份酷熱天氣日數的最高紀錄。



颱風麥德姆靠近本港，天文台昨午（4日）發出三號強風信號。 （夏家朗攝）

麥德姆成本年第12個影響香港熱帶氣旋 刷新年內「掛波」紀錄

天文台科學主任（鄧志傑、黎宏駿）今日在網頁發布新一篇題為「十二度風臨 — 送麥德姆迎中秋」的《天氣隨筆》。文章指，10月2日早上增強為熱帶風暴的麥德姆，在高空反氣旋南側的氣流引導下，穩定地向西北偏西移動，橫過呂宋，並在10月3日晚上進入本港800公里範圍，天文台發出一號戒備信號。麥德姆成為本年第12個影響香港的熱帶氣旋，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。

香港時間10月4日下午5時的衛星雲圖。（天文台圖片）

麥德姆東北面烈風區邊緣今早相距香港50公里 未能覆蓋本港

隨著麥德姆橫過南海北部並逐漸靠近廣東沿岸，天文台在10月4日下午發出三號強風信號。由於麥德姆經過的海域水溫仍然較高，有利其逐步增強為颱風，並於今日（10月5日）凌晨在本港西南面約330公里掠過。

根據當時的地面風場分析顯示，麥德姆東北面烈風區的半徑範圍約為280公里，影響珠江口以西至本港以南海域，並未有覆蓋本港，香港主要受麥德姆的強風區影響。

天文台引用美國國家海洋暨大氣總署的地面風場圖像分析指，香港時間10月5日上午5時，麥德姆東北面烈風區覆蓋珠江口以西至本港以南海域，而香港主要受麥德姆的強風區影響。（天文台圖片）

香港時間10月5日上午2時36分（左）及9時00分（右）的雷達圖像。（天文台圖片）

在三號強風信號下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風。（天文台圖片）

麥德姆外圍雨帶間中橫過香港 帶來猛烈陣風 昂坪曾錄得暴風

文章又指，麥德姆的外圍雨帶亦間中橫過香港，為本港帶來狂風驟雨及猛烈陣風，而離岸及高地的風力曾達烈風程度，位處西南部離海平面約600米高的昂坪更曾錄得暴風，但幸好麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過，烈風並未持續影響本港普遍地區，主要只有離岸及高地曾受烈風影響。由今日午夜至下午2時30分，本港多處地區錄得超過10毫米雨量，大嶼山部分地區更錄得超過40毫米。

10月5日午夜至下午2時30分的雨量分佈圖。（天文台圖片）

．3號風球風力：強風6及7級，風力時速41 - 51公里或52 - 62公里

．8號風球風力：烈風8及9級，風力時速63 - 75公里或76 - 87公里；暴風10及11級，風力時速88 - 103公里或104 - 117公里



預料中秋節有驟雨及多雲 仍有機會見到月光

隨著麥德姆逐漸遠離香港，本港今日日間風力逐漸減弱，天文台在下午改發一號戒備信號。預料本港中秋節天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。

香港時間10月5日（左上）、6日（右上）、7日（左下）及8日（右下）下午2時的歐洲中期天氣預報中心的高空相對濕度預報，顯示麥德姆逐漸遠離本港而高空反氣旋會在本週中至後期覆蓋華南。（天文台圖片）

今年10月份酷熱天氣日數已平了最高紀錄

天文台預料高空反氣旋會在本周中至後期為華南帶來大致晴朗的天氣，中秋節翌日至星期五本港天氣酷熱。截至目前，今年10月份本港的酷熱天氣（天文台總部最高氣溫達33.0度或以上）日數已有3日，平了1884年以來10月份的最高紀錄，相信未來幾日或有機會刷新紀錄。