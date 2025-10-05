颱風麥德姆｜網民質疑為何不發8號風球　天文台：烈風圈擦身而過

颱風麥德姆今早（5日)於本港西南面300公里外掠過，不少市民今日（5日）湧到天文台Facebook留言，認為實際風力不止3號風球風力，認為天文台應該改發8號風球。天文台科學主任回覆《香港01》查詢，解釋今次維持3號風球原因，稱麥德姆烈風圈（8至9級風，風力時速63公里或以上）與本港「擦身而過」，令本港市區多區吹強風，未達8號風球「海平面普遍受烈風或暴風影響」的門檻。科學主任又指，部份市民感受到的風力，與身處地區及座向有關，強調天文台會視乎風力的持續性、普遍性作決定。



觀乎昨晚至今早各區的風力，最高持續風速達烈風的氣象站都屬高地或離岸地方，而用以參考需否發出8號風球的八個參考測風站，只有長洲曾錄得持續風速達烈風級，赤鱲角、流浮山、啟德和西貢曾短暫錄得強風，而青衣、沙田和打鼓嶺則連強風都未錄到。



颱風麥德姆靠近本港，天文台昨午（4日）發出三號強風信號。 （夏家朗攝）

3號風球風力：強風6及7級，風力時速41 - 51公里或52 - 62公里

8號風球風力：烈風8及9級，風力時速63 - 75公里或76 - 87公里；暴風10及11級，風力時速88 - 103公里或104 - 117公里



天文台署理高級科學主任沈志泰。（天文台YouTube影片截圖）

天文台：須海平面地方普遍受烈風或暴風影響才發8號風球

天文台署理高級科學主任沈志泰回覆《香港01》查詢解釋，今次麥德姆在本港西南掠過，本港主要受其強風區影響，本港市區普遍吹強風，僅部分離岸及高地的風力達到烈風程度。他提到，3號風球是指近海平面的地方普遍受強風影響，而8號風球則是近海平面的地區普遍受烈風或暴風影響，故今次麥德姆未到8號風球的門檻。

天文台考慮發出3號和8號熱帶氣旋警告信號時的8個參考測風站。（天文台圖片）

烈風圈主要覆蓋珠江口以西及香港以南海域

沈志泰承認有監測站達暴風程度，「好似西南部高地嘅昂坪，我哋都曾經錄到暴風，但要留意昂坪基本上個地勢都比較高，屬於高地情況。」

沈志泰強調，天文台發出熱帶氣旋警告信號時，會考慮風力的普遍性和持續性。他指出，今次麥德姆的烈風圈與本港「擦身而過」，主要覆蓋珠江口以西，以及香港以南的海域，「今次烈風圈冇普遍影響本港。」

有市民感受到與8號風球相若風力 天文台：與地區、風向有關

對於有市民質疑感受到的風力與8號風球相若，沈志泰解釋，市民身處地方感受到的風力，與風向有很大關係。他指出，麥德姆昨晚至今早主要吹偏東風，今天則慢慢轉為偏東至東南風，「譬如話你身處嗰個地區，個風力都要視乎到底係咪離岸地區，如果係西南部地區嘅高地，你個風力就會更加大，同埋都要視乎返你係向邊個方向。」

8號風球參考測風站未達「八中四」 僅長洲錄得烈風

翻查資料風速資料，昨晚至今日凌晨，有8個風力監測站一度錄得持續烈風（8至9級風），昂坪更達持續暴風（10至11級風），但大多屬離岸或高地，包括大老山、長洲泳灘、橫瀾島、塔門等。當中僅只有最高錄得79公里/小時的長洲，為天文台發出3號和8號風球的「參考測風站」。

至於「參考測風站」，現時包括打鼓嶺、流浮山、沙田、赤鱲角、青衣、啟德、西貢和長洲。以最高持續風速計算，流浮山最高只錄得（43公里/小時）、赤鱲角（48公里/小時）、啟德（42公里/小時）、西貢（43公里/小時），均只達強風程度（6至7級風）。