張家界天門山索道突發故障　遊客被困1小時懸掛高空如「盪鞦韆」

正逢內地國慶旅遊高峰期，湖南張家界天門山景區於10月5日傍晚發生索道故障，導致大批遊客被困高空車廂長達一小時，有親歷者形容運行過程中多次停頓，如同在高空中「盪鞦韆」。景區於今日（6日）發布通告，確認是電氣通訊故障所致並公開致歉。



高空索道突發故障 遊客高空被困如「盪鞦韆」

事故發生於10月5日傍晚，有大量網民在社交平台發文稱，在湖南張家界天門山景區乘坐索道時被困。據被困遊客描述，當時轎廂懸在半空中長達一小時，且索道在運行過程中多次出現停頓，感覺像是在「盪鞦韆」十分驚險。期間，景區屏幕顯示「索道是工作停車，將盡快恢復運行」。

針對此次事件，張家界天門山景區於10月6日發布情況通告。通告指出，10月5日18時40分，天門山索道線路1號段（市區至中站）突發電氣通訊故障。景區隨即啟動應急預案，開啟應急驅動進行緩速運行。

同時，景區調度客運中巴，疏導索道2號段（山頂至中站）的遊客，並安排人員進行安撫及服務保障。當日19時58分，索道故障排除，全線恢復正常運行。景區在通告中向受影響遊客真誠致歉，並表示後續相關工作正在進行。

天門山景區致歉。

同路段兩個月前曾現故障

10月6日上午，有內媒詢問景區具體情況及後續補償安排，工作人員回覆稱具體消息需等待官方發布，而關於補償等事宜，則需要遊客自行與景區聯繫溝通。

另據內媒報道，此次發生故障的索道線路並非首次出現問題。就在今年8月21日，天門山索道線路1號段（市區至中站）曾因控制系統電子部件突發故障，導致索道無法正常運行，當時亦有多位遊客被滯留山上。