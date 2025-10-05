吉祥航空連換3架飛機均故障　航班延誤13小時　旅客:徹底打亂假期

有旅客反映，10月2日原定從北京飛往日本大阪的吉祥航空HO1625航班，因機件故障連續更換3架飛機，最終延誤超過13小時才抵達大阪。



《封面新聞》報道，旅客李先生介紹，他原計劃搭乘10月2日下午4時20分從北京大興飛往日本大阪的HO1625航班，卻在準備登機時被告知飛機出現故障，需延遲3小時。

3小時後，當乘客坐上接駁車，又被告知從上海調來的飛機同樣存在故障，大家只能繼續等待。當時，航空公司稱正從大阪緊急調機，預計當晚11時起飛。然而登機後，機艙服務員再通知飛機需加油，「我們在飛機上又等了40多分鐘。臨近午夜，機長通知：非常抱歉，飛機再次出現故障，無法起飛」。

吉祥航空HO1625航班，因機件故障連續更換3架飛機。（封面新聞）

李先生稱，不少乘客情緒激動，在前台與航空公司爭執，部分人取消行程，多數人則留在機場找地方休息，等待第四架飛機。最終，HO1625航班於10月3日6時24分起飛，當地時間9時45分抵達大阪，延誤超過13小時。

李先生表示，第二次延誤時賠償600元（人民幣，下同），第三次賠償400元，但實際損失遠超賠償金額，後續行程全部受影響，原定10月2日晚上入住的酒店也無法退款，「原本開心的假期徹底被打亂，這幾天一直在處理退票事宜」。

HO1625航班延誤超過13小時，最終於10月3日6時24分起飛，當地時間9時45分抵達大阪。（封面新聞）

吉祥航空工作人員介紹，HO1625航班確實因故障3次更換飛機，具體原因暫未明確。有民航業內人士分析，航空公司通常會保留一架備用機以應對突發故障，但此次連備用機及後續調配的飛機均出現問題，概率極低，不亞於連續中兩次「彩票」，「盡管給旅客帶來不便，但堅持不帶故障飛行是對安全負責的表現，希望乘客能夠理解」。