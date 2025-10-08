有片｜江蘇動物園羊駝疑被過度投餵 躺地翻白眼 園方回應
撰文：盛昀
出版：更新：
內地國慶假期多個景區遭遊客逼爆，10月6日，有網民指江蘇南通動物園的羊駝倒在地上翻白眼，疑被投餵吃撐導致。動物園回應稱，「不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察動物情況。牠們吃飽了就不張嘴了，嘴都抿起來了，不會再吃。」
10月6日，有網民發帖稱江蘇南通森林野生動物園內有羊駝疑因被過度投餵躺倒在地，影片可見，有兩隻羊駝躺倒在地，其中一隻還翻着白眼，周圍散落一地的胡蘿蔔和白菜。
不少網民擔心動物的狀況：「人家吃飽了，還插鼻孔裏。」「我的天啊，看着不舒服啊」「好可怕，國慶人多的動物都吃的生無可戀。」
有人在評論指該動物園可以自帶食物投餵，並非動物園強買強賣，但亦有人認為此舉不妥：「隨意讓遊客餵食他們自己帶的食物對動物來說很危險。」「我覺得還是不允許自帶餵食，萬一有下藥的呢？」
據《上游新聞》，南通森林野生動物園職員證實事件，「確實是吃飽了。」工作人員介紹，該園區自駕區每個動物投餵點都有胡蘿蔔等食物出售，加上假期遊客眾多，投餵非常頻繁。「尤其是羊駝，小朋友們投餵都比較熱情，這兩天客流大，它們確實吃得比較多。」
該名職員還稱：「不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察動物情況。牠們吃飽了就不張嘴了，嘴都抿起來了，不會再吃。」
