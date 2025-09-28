甘肅22歲孕婦遭黑熊襲擊扮死逃生　右眼眼球脫出　手術後轉危為安

甘肅22歲孕婦張女士（化名）早前放牧時突遭黑熊襲擊受傷，為了保命她裝死逃生，脫險後忍痛回家再到醫院。她傷勢嚴重，右眼眼球脫出，頭臉部大面積撕裂，經過6小時手術後轉危為安。雖然右眼無光感，但眼部外觀得以保留，未來可透過醫美手段等改善臉部疤痕問題。



西安市人民醫院消息，今年9月7日下午，張女士放牧時突遭黑熊襲擊。她被黑熊咬住頭部，牙齒刺入她的右眼與左耳，瞬間鮮血直流。為了保命，她立即屏住呼吸、身體僵直不動來裝死。黑熊用爪子撥動她的手臂，試探她是否活著，確認無生命後離開。

脫險後，張女士強忍傷痛回家，其丈夫立即開車將她送院。當地醫院緊急清創縫合，但傷勢極重，頭臉部大面積撕裂，右眼眼球脫出，視力岌岌可危。為爭取最佳治療，他們歷時40小時驅車前往西安市人民醫院。

張女士遭黑熊襲擊，右眼眼球脫出。（微信公眾號＠西安市人民醫院）

入院時，急診科初步判斷，張女士頭臉部多處開放性傷口，右眼眼球脫出已無光感，左耳廓撕脫、外耳道撕脫、鼓膜穿孔，病情危重。同時，張女士正在懷孕，擔心全身麻醉可能影響胎兒發育，醫院立即安排多學科會診。

產科評估，張女士尚未出現腹痛，懷孕14周屬於中期妊娠，已經過了致畸的高危時間，危險相對較小，但建議術後規律產檢與做好排畸篩查。麻醉科控制藥物劑量與時間，確保張女士安全的同時最大限度保護胎兒。

麻醉科控制藥物劑量與時間，確保張女士安全的同時最大限度保護胎兒。（微信公眾號＠西安市人民醫院）

在手術期間，醫生發現張女士的受傷面積和程度要比初期判斷更為嚴重，眼部、耳部、鼻骨、顴骨等處存在多處撕裂傷、骨折。醫療團隊為她進行右眼球復位、眼外肌修復、淚小管吻合、內眥韌帶重建等多項操作，精細清創、清洗，經鼻進入進行人工淚管置入等，最大程度保證恢復她的眼睛組織功能和眼部外觀；耳鼻咽喉頭頸外科接力實施左耳廓成形、外耳道成形手術。

醫美整形專家對顏面傷口進行精細化分層縫合——從肌肉、皮下組織到真皮、表皮，逐層對位，重點恢復眼、鼻等五官解剖位置，為後期美觀修復奠定基礎。手術歷時6小時，張女士被送入ICU觀察，兩天後轉入普通病房，於9月18日順利出院，後續需定期覆診。

眼外傷團隊進行眼球復位等系列手術。（微信公眾號＠西安市人民醫院）

張女士的眼部外觀得以保留，但如術前評估，右眼無光感；因外耳道撕脫傷、外傷性鼓膜穿孔，後續需要觀察鼓膜癒合情況，以及外耳道有無繼發性狹窄，必要時手術治療。出院前，產科醫生叮囑她一定要規律產檢。

針對臉部疤痕問題，整形醫生建議拆線後結合肉毒素、點陣激光及抗瘢痕藥物綜合治療，目標實現「社交距離無痕」，最終接近「閱讀距離難察覺」，最大程度恢復容貌。