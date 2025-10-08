婚期將近臨時反悔　女方要男方付3萬「擁抱費」：拍婚紗被抱一下

婚期將近卻臨時悔婚，一名河南女子不僅拒嫁，還要求男方支付「擁抱費」3萬元（人民幣，下同），理由是拍婚紗照時被抱了一下。事件引發網民熱議，媒人也直呼「不合情不合理，一千多對，就這一家事兒多」。



據《河南廣播電視台》節目《小莉幫忙》報道，河南平頂山萬先生表示，自己去年透過媒人介紹認識一名女子，雙方交往後感情良好，便確定戀愛關係。對方第一次到他家時，便收下2.4萬元紅包。

萬先生透露，兩人於今年1月正式訂婚，原本計劃在年底11月29日舉辦婚禮。他前後共支付約20萬元彩禮以及「四金」，婚紗照也拍好、婚宴酒店訂妥、親友都已通知。未料女方突然告知「不結婚了」。

女子在婚前2個月突然悔婚，要男方付「擁抱費」3萬元，引發糾紛

媒人接受《小莉幫忙》採訪時推測，女方可能嫌萬先生太老實、薪水偏低，因此臨時反悔。但讓人最意外的是，女方在退還彩禮時要求扣除3萬元的「擁抱費」。

媒人表示，拍婚紗照的時候攝影師拍了一張倆人抱在一起的照片，女方可能覺得自己吃虧了，「我覺得不合情不合理，我也尷尬！一千多對，就這一家事兒多！」

對於這筆「擁抱費」，女方一家並未否認，但聲稱這筆錢包含了戀愛一年間女方的花費。不過，萬先生一家表示不滿，強調交往期間已贈送電腦、手錶等禮物。最終女方仍堅持扣除3萬元，只退回17萬元彩禮。