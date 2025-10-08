湖北十堰「民告官」土地糾紛案開庭　首宗市長出庭應訴行政訴訟案

據湖北省十堰市中級人民法院消息，10月7日上午，十堰市中級人民法院公開開庭審理一起「民告官」案件，十堰市人民政府市長王永輝作為被訴行政機關負責人主動出庭應訴。這是十堰市首宗由市長作為行政機關負責人出庭應訴的行政訴訟案件。



據報道，此前，湖北十堰紫霄村村民李某某因不服武當山旅遊經濟特區管理委員會作出的土地補償決定，向十堰市政府申請行政覆議。市政府經審查駁回其行政覆議申請，李某某不服，遂向十堰市中級人民法院提起行政訴訟。

湖北十堰「民告官」土地糾紛案開庭，成首宗市長出庭應訴行政訴訟案

十堰中院代理院長蘇江擔任審判長，組成合議庭審理此案。庭審中，各方圍繞案件事實、武當山旅遊經濟特區管理委員會在土地征收補償中是否履行了法定職責以及十堰市政府作出的行政覆議決定是否合法等爭議焦點，進行有序陳述、答辯、舉證、質證。

市長王永輝在最後陳述環節表示，行政訴訟是保障公民、法人和其他組織合法權益、監督行政機關依法行政的重要法治途徑。市政府將全力支持法院暢通行政相對人的利益表達渠道，強化「關鍵少數」的責任意識和擔當意識，提升領導幹部運用法治思維和法治方式解決問題的能力和水平，健全依法決策機制，努力從源頭上預防和減少行政爭議，全面推進法治政府建設。

一位旁聽的市政府工作人員表示：「市長出庭，出聲更出效果。這一舉動激勵各級負責人帶頭學法、規範用權，真正把法治思維轉化為行動自覺。」