敦煌超豪華公廁成網紅景點　十一長假日均1.2萬人到訪

甘肅敦煌名為「敦煌淨界」的公共廁所，在內地十一長假期間成為遊客爭相打卡的「網紅景點」。這座由30年老建築「八景樓」改造而成的公共廁所，以飛天壁畫、星空藻井與敦煌紋飾打造出濃厚的地方特色，還設有休息區和茶飲自助機，讓人仿佛置身景點而非普通廁所。據介紹，該公共廁所日常人流約5000-7000人，假期期間飆升至1.2萬人。



公共廁所內部。（網上圖片）

公共廁所內部。（網上圖片）

「敦煌淨界」公共廁所於今年8月16日正式啟動，前身為30年樓齡的「八景樓」，經過裝修後，一層以「莫高至善」為主題，牆體繪有飛天壁畫，洗手台瓷磚融入敦煌紋樣，馬桶為全自動智能款，頂部還設計了仿藻井星空頂。二層則以「雅丹秘境」為主題，營造雄渾奇幻的空間感。

除此之外，公共廁所內還設有母嬰哺乳室、無障礙專區、防滑扶手與智能潮汐廁位調節系統，並配備行李寄存、茶飲自助機與文化展區，甚至還有敦煌元素的小擺件，讓遊客流連忘返，給人走進石窟的錯覺。

據介紹，該公共廁所日常人流約5000-7000人，假期期間飆升至1.2萬人，夜市高峰期更需額外增派六名保潔與維護人員。

公共廁所由30年老建築「八景樓」改造而成。（網上圖片）

據此前報道，「敦煌淨界」由敦煌文旅集團與一家衛浴品牌聯合打造，總面積600平方米。外立面與旁邊的沙州樓形成「古今對話」，成為敦煌文化新地標。

工作人員表示，從實用功能到文化體驗，「敦煌淨界」不僅是廁所，更是傳播敦煌文化的窗口。這座公共空間以「小方便大民生」為理念，已成為遊客體驗敦煌魅力的新亮點。