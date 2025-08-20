沙塵天氣令54歲夫妻柳「離婚」　甘肅敦煌景區：樹被吹倒仍活著

周二（19日）下午，甘肅敦煌突遇沙塵天氣，鳴沙山月牙泉景區內一對有54年歷史的「夫妻柳」被強風吹斷，現場畫面被遊客拍下，部分人打趣稱這是「夫妻柳離婚」。事件引發關注，遊客紛紛表達惋惜。周三（20日）上午，鳴沙山月牙泉景區工作人員證實此事，稱折斷的樹枝已及時清理，樹木依然存活，目前處於正常保護狀態。



據介紹，鳴沙山月牙泉風景名勝區位於敦煌城南五公里，以「沙漠奇觀」聞名，沙泉共存，景致獨特。而「夫妻柳」為1971年栽植的兩株同根旱柳，相互依偎，形似恩愛夫妻，成為景區內的標誌性景觀，深受遊客喜愛。

然而，當地地處沙漠戈壁，沙塵天氣頻發，「夫妻柳」並非首次受損。1997年，一場沙塵暴就曾將其從根部吹斷，後經工作人員精心養護，樹木奇跡般恢復生機，枝葉繁茂，宛如一對戀人生育出更強壯的後代。這段故事被寫入「夫妻柳」簡介，吸引無數遊客駐足拍照。

「夫妻柳」原貌。（極目新聞）

被吹倒後的「夫妻柳」。（極目新聞）

此次「夫妻柳」再次折斷，遊客紛紛在社交平台分享照片並表達遺憾。一位遊客回憶，周二下午進入景區時風勢已強，初經「夫妻柳」時樹況尚好，返回時卻目睹樹枝被沙塵暴吹斷，工作人員正清理現場。另一位遊客表示，前一天還在樹下乘涼，沒想到一天後這棵景區內少有的參天大樹竟被吹斷。

景區工作人員回應，沙塵暴後已迅速派員處理折斷樹枝，強調樹木仍存活，正接受妥善保護。