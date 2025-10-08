謝霆鋒重慶演唱會驚現「分身」　粉絲圍堵狂拍　保安大喊：假的！

10月6日至7日，謝霆鋒演唱會在重慶奧體中心體育場舉行。演唱會現場卻驚現「台上台下雙鋒」景象，一名酷似謝霆鋒的模仿者出現在人群中，引發歌迷追著拍照。現場保安一邊維持秩序一邊大喊「假的假的，散了散了」。



網傳影片中，一名酷似謝霆鋒的男生被圍堵在人群中，有不少歌迷拿著手機追拍，並不斷稱呼他「謝霆鋒」，這名男性也一度被擠到角落，現場保安維持秩序時，才揭曉這名男子是「假的」。

不過即便如此，歌迷們並不失望，有現場歌迷稱「真的很像，很多人喊他謝霆鋒。」有歌迷調侃道：「這是什麽鋒？」「看視頻確實挺像的，太戲劇了」「謝霆鋒重慶分鋒」。

《極目新聞》採訪一位現場歌迷，據其介紹，這是10月6日的謝霆鋒重慶演唱會現場，「我看完霆鋒出來遇到山寨版，當時不知情，很多人喊謝霆鋒、謝霆鋒，結果跑過去一看是假的。」另有奧體中心工作人員表示，這位是模仿者並非明星本人。「一直有安保人員在現場說不是謝霆鋒，但歌迷可能覺得像，湊熱鬧吧。」

該影片亦在網絡引發熱議，有網民擔心引發踩踏危險，「不准入場，漫亂踩人就後果嚴重了，還穿同一衣服，想出名也不要搞那些危險動作」；也有網民表示，「現在的社會現象，假的比真的好用。」