「會飛的硫酸」隱翅蟲肆虐　女童頸潰爛廿日留疤　醫生警告勿拍打

綜合內媒報道，近日，中國北方多地出現大量隱翅蟲群聚現象，河南、河北、山東等地均傳出民眾遭毒液灼傷案例。這種體內含強酸性毒素的昆蟲被網民稱為「行走的硫酸」，其在河南洛陽一處工地密集爬滿數十米高腳手架的畫面令人怵目驚心，更有幼童接觸毒液後頸部紅腫潰爛逾20天未癒，相關話題衝上熱搜榜首引發廣泛關注。



在洛陽孟津區某建築工地，工人盧先生目睹四、五十米高的腳手架與紗網上「密密麻麻全是隱翅蟲」，黑色蟲體遍布網面與鋼管的景象讓工人們不敢靠近。

而在南陽，一名4歲女童清晨醒來稱頸部疼痛，出現一圈紅腫，起初家長以為是普通抓傷，未料症狀持續惡化，就醫後確診為「隱翅蟲皮炎」。女童母親王女士痛心表示，女兒頸部傷口一度潰爛，雖已結痂但仍留下明顯疤痕，從發病到結痂歷經20多天尚未完全康復。王女士坦言，事發前從未聽說過這種昆蟲。

「隱翅蟲皮炎」此前雖也會在夏季等時期出現，但近日因此而就診的人數在北方多地醫院明顯上升，有不少網民也發帖稱自己「中招」。

駐馬店市中心醫院皮膚科主治醫師張藝傑透露，近期每日約接診6至7名患者，高峰期更達15例，多數患者因徒手拍打蟲體或誤觸毒液，導致皮膚起水泡、潰爛，一些病患直到病情嚴重才就醫。

有網民發帖稱「中招」。

為何今年北方隱翅蟲特別多？

對此，華中農業大學植物科學技術學院副教授周興苗解釋，隱翅蟲種群數量增加與氣候條件、食物來源密切相關，尤其是幼蟲期生存環境改善有關。隨着生態環境改善及田間農藥施用量降低，這類屬於天敵昆蟲範疇的物種數量會相應提升。他強調，隱翅蟲具有捕食其他小型昆蟲的習性，實屬控害有益類群，對人體影響較大的主要是毒隱翅蟲屬種類，其種群數量通常較大。

專家特別提醒民眾，若感覺有蟲子落在身上，切勿驚慌拍打，應直接吹走或看清蟲體後勿擾移除。若隱翅蟲已被拍死在皮膚上或感覺殘留體液，需盡快用鹼性水、肥皂水沖洗；若接觸眼部則需大量清水冲洗，並視情況及時就醫。周興苗副教授強調，隱翅蟲在體表爬行通常不會直接釋放毒液，除非受到驚擾或被拍死在皮膚上，因此發現蟲子時保持冷靜至關重要。