29歲新郎婚禮當日跳河　遺體6天後被尋回　當局曾稱因瑣事失控

上周五（10月3日），陜西旬陽一名29歲男子周某某在婚禮當天跳河失蹤，當局通報稱，男子因婚禮瑣事情緒失控。及至周四（10月9日），男子遺體在其跳河大橋下游上百米處被發現。



周某某跳河後不少人圍觀。（澎湃新聞）

男子跳河畫面。（影片截圖）

當地展開救援。（影片截圖）

多人圍觀。（影片截圖）

10月8日，當地天氣轉晴，旬河水位下降，河床露出了淤泥。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，10月9日上午，當地市民在旬河大橋下游發現一名男子的遺體，警方接報後即時趕赴並封鎖現場。隨後，周某某家屬和親友趕到現場，經辨認，遺體確認是周某某。

周某某的家屬介紹，周三（10月8日），當地天氣轉晴，旬河水位下降，河床露出了淤泥。發現周某某的位置在小河北旬河大橋下游上百米處。周某某婚禮當天穿的西裝是定製的，衣服上有他的名字，遺體已送到當地殯儀館。

男子婚禮請柬。（影片截圖）

男子婚禮請柬。（影片截圖）

男子婚紗照。（影片截圖）

男子婚紗照。（影片截圖）

男子訂婚宴畫面。（影片截圖）

周某某的家屬續稱，事發後，周某某的母親身體不適、精神狀態比較差，暫時還未讓她見孩子。另外，女方表示，會盡快來看看周某某。對於跳河的具體原因，男方家屬還在多方了解，等待相關部門的調查。

此前，當地通報稱，10月3日，旬陽市一男子在小河北旬河大橋跳河失蹤。經初步調查，跳河男子為周某某，現年29歲，是旬陽市呂河鎮居民。當日10時許，周某某因婚禮瑣事情緒失控，從婚禮酒店門口跑至旬河大橋跳河落水。

