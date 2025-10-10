新加坡雙屍案︱天花板滲血水樓下鄰居報警　揭東北父女組屋內死亡

近日，新加坡盛港一處組屋曝出悲劇，一對父女的遺體在其居住的房子內被發現，此前鄰居已逾一個月未見二人蹤跡。10月6日因樓下住戶發現天花板滲出血水報警，警方介入調查，發現70多歲的徐父在臥室中化為白骨，同住的47歲女兒徐娜（音譯）則倒斃在客廳門邊，兩人死亡時間相差約一個月。



目前正緊急尋找已故女子的直系親屬，案件仍在進一步偵查中。據了解，徐娜一家人於2001年搬入該公寓。母親王麗麗於2017年去世後，父女二人相依為命，但極少與鄰居交往，在走廊相遇時常低頭快步走過，顯得十分神秘。



徐娜的一位大學同學徐榮透露，徐娜一家來自中國東北，其父母早年移民新加坡，她則是在中學時期前來求學。徐娜於2001年畢業於新加坡國立大學計算機系，2003年獲該校碩士學位，2008年取得英國劍橋大學博士學位，並於2009年至2012年間在法國國家數字科學與技術研究院擔任科學研究員。



47歲徐娜疑似餓死。

鄰居反映，徐娜疑似患有精神疾病，平日依賴父親外出購買食物，「我曾看見她邊走邊手舞足蹈，舉止有些異常，每次都由父親陪同外出。」

據此推測，身體一向硬朗的父親可能先於女兒約一個月去世，而徐娜則因無法生活自理而餓死。警方已發布徐娜照片，呼籲知情民眾協助聯繫其親屬，並將此案列為「非自然死亡」處理。

鄰居因天花板滲漏「血水」選擇報警

這起事件的線索源於7樓住戶曾先生（44歲，音譯）母親的發現。10月6日清晨6時許，曾先生接到母親電話，稱家中瀰漫難聞異味，且天花板有不明液體滲漏。當日上午9時，曾先生趕至母親住處查看，發現滲漏的紅色液體黏性強、臭味刺鼻。他雖用紙巾清理，但異味不僅未散，反而在其上班後愈發濃烈，於是曾先生選擇報警。

新加坡警方隨後證實，他們於當日下午1時35分接到該單位「非自然死亡」警報，警員趕往盛港東通道324D座組屋8樓一房屋後，發現了47歲女子徐娜（音譯，生前為該房屋住戶）的遺體倒在客廳，已無生命體徵。

隨後，在臥室中發現躺著一名男子的遺體，因腐爛程度極高，已呈骸骨狀態，身份需通過進一步檢測確認。兩名死者均被當場宣告死亡。

警方在該房屋展開了長達約6小時的調查，直至當晚7時才解除現場封鎖。期間，工作人員將兩具遺體及多袋從房屋內搜出的物品運離，用於後續偵查。10月7日，警方正式呼籲公眾提供線索，協助尋找徐娜的直系親屬。

鄰居稱父女二人常「閉門不出」 房內傳出如蝦醬的臭味

據同住8樓的何女士（音譯）回憶，該房屋原本住著一家三口，但2017年後便再未見過家中年長女性，她推測對方或已離世。此後，僅剩的父女二人愈發「閉門不出」，極少與鄰居互動。「那個男的每次出門都戴口罩、帽子，回來時手裡總提著兩包米，就算我主動打招呼，他也不理會。」

另據一名69歲鄰居透露，曾多次看到徐娜在電梯廳拍手、唱歌，行為略顯異常。「大家都覺得她可能有精神方面的問題，一直是那個男的在照顧她。」不過該鄰居強調，父女二人從未給鄰里製造過麻煩，此次出事讓不少居民感到意外。

受訪鄰居均表示，最後一次見到這對父女是在8月底，此後便再無音訊。與此同時，這棟樓周邊的異味已困擾居民數周：75歲的曾女士（音譯）形容臭味類似「峇拉煎」（東南亞常用發酵蝦醬，氣味濃烈）；住在10樓的一名住戶則稱，近期異味愈發明顯，她不得不長期關閉窗戶，並已就此事向相關部門投訴。

多名居民證實，此前已有工作人員就異味問題上門排查詢問，但未料會與死亡事件相關。目前，警方尚未公布死者的具體死因，相關調查仍在持續進行中。