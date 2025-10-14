廣州屋苑蛇患頻發　捕捉超60條仍找到蛇窩　多方介入

近日，廣州南沙東湧鎮某小區業主反映，從去年起小區內蛇類出沒頻繁，甚至爬入居民家中。不完全統計，已捕捉超過60條蛇，引發業主安全擔憂。當地物業、社區、街道辦及消防部門迅速響應，採取系列治理措施，力求根治蛇患。



據業主描述，小區綠化覆蓋率高，外圍雜草叢生，南沙區水網密布的生態環境為蛇類提供了有利棲息條件。初步判斷蛇窩可能隱藏在地底，但專業捕蛇公司尚未探測到具體位置。今年內，物業統計捕捉蛇類約20條。

去年起小區內蛇類出沒頻繁，目前已捕捉超過60條。（羊城派）

去年起小區內蛇類出沒頻繁，目前已捕捉超過60條。（羊城派）

10月11日，小區物業表示，已啟動專項捕蛇行動，並開通24小時應急響應通道，確保接到蛇情報告後15分鐘內到場處理。物業強調高度重視業主安全，目前正通過環境整治、科學驅蛇與物理攔截相結合的方式應對：全面清理小區內外灌木叢和雜草，修剪樓幢出入口綠化帶，每日清運垃圾、排查積水，降低蛇類食物來源；對公共區域、樓宇大堂及綠化帶噴灑消殺劑；在易出沒區域投放驅蛇顆粒，並在綠化帶分布裝有蛤蟆的誘捕蛇籠，每日回收查看；升級照明設備，更換大瓦數燈泡，提升夜間可視度；增派安保輪班巡查，重點時段加密排查。後續將增調專業人員全面排查，並通過業主群、公告欄及圍網宣傳牌普及蛇類防範知識，必要時聯合社區向政府部門求助。

東湧社區回應，已聯繫物業指導進一步治理。東湧街道辦表示，嚴格依據《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》等法規，協同公安、執法、市場監管等多部門，推行「巡查執法+宣傳教育」模式強化野生動物管控。接到投訴後，立即督促物業實施多項措施，包括修剪綠化帶並稀疏處理、全面投放驅蛇顆粒、設置捕蛇籠及防蛇圍網、修復損壞路燈並升級瓦數；計劃於當日下午清理重點蛇患位置綠化，並加裝圍墻防護網阻斷外來蛇入侵。下一步，街道辦將持續督促增加捕蛇籠投放，加強雜草清理；在區林業局指導下，聯合居委會通過畫報、傳單等形式宣傳防蛇及蛇傷急救知識，提升業主防範意識，同時做好野生動物保護與科學防控。

小區已啟動專項捕蛇行動。（羊城派）

小區已啟動專項捕蛇行動。（羊城派）

東湧鎮專職消防隊透露，近期已三次出動處理蛇患，分別於2025年5月16日、8月11日和8月29日，到場後使用捕蛇夾、防護手套、密封編織袋等工具，共捕捉3條蛇，並轉運至遠離居民區的山林或濕地放生。消防隊建議物業及時清除雜草、雜物堆，減少蛇類棲息環境；在圍欄周邊撒布驅蛇粉，定期清理綠化帶、草叢和垃圾死角，並向居民普及蛇類知識與安全提示。