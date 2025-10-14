29歲新郎婚禮當日跳河　最後遺言｢沒受過這麽大委屈｣　父親求真相

上周五（10月3日），陜西旬陽一名29歲男子周某某在婚禮當天跳河失蹤，當局通報稱，男子因婚禮瑣事情緒失控。及至周四（10月9日），男子遺體在其跳河大橋下游上百米處被發現。

其後，曾有傳言稱其因彩禮問題而想不開跳河，他在跳河前曾留下最後一句話「我從來沒有受過這麽大的委屈，這個婚我不結了。」對此，男子周某某的父親近期表示，已與新娘會面，雙方就事件各執一詞，未能達成共識不歡而散，並強調「孩子沒有心理問題」。



男子婚紗照。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發前的10月1日、2日時，周某某一直在女方家裡做婚禮前期準備，男方家並沒有親屬陪同，但據周某某父親周先生稱，2日晚，周某某回到家後情緒不佳，不過並未透露詳情。

周某某父親周先生表示，他們現在希望能看到當天的行車記錄儀，但是至今未見到相關影片記錄留存，「我們很想知道婚禮前那兩三天到底發生了什麽，孩子沒怎麽跟父母說，很多情況我們都只是聽別人說的。」

男子訂婚宴畫面。（影片截圖）

據周父描述，事發時，周某某乘坐的婚車剛抵達酒店，「當時隨車的也有我們這邊的人，據他們事後轉述，周某某與李某某在車內就一直處於爭吵狀態。」 據轉述，周某某留下的最後一句話是 「我從來沒有受過這麽大的委屈，這個婚我不結了。」

男子跳河畫面。（影片截圖）

周某某跳河後不少人圍觀。（澎湃新聞）

目前事件的詳細調查仍進一步核查中。周某某家人表示，周某某母親因情緒問題仍在住院，相關部門告知他們的調查結果是，自殺主因為經濟壓力過大導致，目前還在協調中，周某某的遺體仍放置在殯儀館內。周父強調，「孩子沒有心理問題，我不知道那段時間他到底承受了多大的壓力，才導致精神崩潰了。」

事發後，在當地政府協調下，兩家人曾經會面，周父也在會面中見到了新娘李某某。但是雙方就事件責任歸屬各執一詞，均認為是對方的責任，最終會面未能達成共識，不歡而散。

周父介紹，周某某是家中長子，家里還有一個上高中的妹妹。周某某和新娘李某某均為旬陽本地人，二人為高中同學，周某某畢業於陜西某師範學院，李某某畢業於陜西某政法大學。他們於兩年前訂婚，但一直沒領證，但二人也曾因領結婚證登記一事多次產生矛盾。