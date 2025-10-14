年僅30歲　四川漢與漸凍症搏鬥2年去世　妻子不後悔「賣房救夫」

近日，四川涼山越西30歲小夥郭明因肌萎縮側索硬化症（ALS，俗稱「漸凍症」）不幸去世，妻子楊女士在社交平台發文悼念：「老郭於10月6日入土長眠，這一天似乎很漫長，漫長到把這5年所有的回憶都重演了一遍……走好，勿念我！」消息一出，引發網友廣泛惋惜與關注。楊女士告訴媒體，丈夫從確診到離世僅兩年，她甚至賣掉老家婚房和門面為他治病，但自己不後悔，並陪對方走過生命最後一刻。



郭明與楊女士均為涼山越西人，兩人經相親結緣，2020年國慶節步入婚姻殿堂。婚後，夫妻倆貸款在西昌市購置新房，並開設鮮奶店，生活雖辛苦卻充滿甜蜜。然而，2023年郭明身體出現異樣：開店之餘兼職送外賣時，手臂無力、難以抬起。他起初以為勞累所致，休息與服藥無效後，在四川大學華西醫院確診「漸凍症」。

郭明與楊女士均為涼山越西人，兩人經相親結緣。（紅星新聞）

他們於2020年國慶步入婚姻殿堂。（紅星新聞）

「漸凍症」是一種罕見的運動神經元疾病，患者逐漸喪失運動功能，直至全身癱瘓，吞咽、語言及呼吸功能衰竭，但意識始終清醒，被譽為「最殘酷的疾病」。郭明生前回憶，確診後得知父親多年前也患此病，從發病到去世僅一年，他一度絕望，多次萌生輕生念頭。幸得妻子楊女士堅定鼓勵，心態才漸趨好轉。

楊女士為救夫不惜賣掉越西老家婚房和門面，籌得資金帶郭明求醫四方，幾乎花光積蓄。夫妻倆密切關注京東前副總裁、「漸凍人」蔡磊的消息，寄望醫學進步攻克此症。他們的故事曾經內媒報道，感動無數網友。

延伸閱讀：京東前副總裁蔡磊抗漸凍症6年已喪語言能力 稱寧戰死不屈辱等死

京東前副總裁蔡磊慶祝47歲生日。（影片截圖）

郭明不願拖累妻子，曾提出離婚並將西昌房子留給她，但楊女士斷然拒絕，認為人比房子重要，不後悔賣房為對方治病。她的父母亦全力支持，楊女士表示，從小教育讓她懂得善良。今年以來，郭明病情急劇惡化，全身無力，只能長期臥床。為緩解呼吸困難，他接受氣管切開手術，肺部頻繁積痰，楊女士日夜吸痰護理，常徹夜未眠守在床邊。

楊女士還在短片平台分享抗病日常，記錄夫妻倆與「漸凍症」搏鬥，並指蔡磊的堅持給予他們信心與力量。網友紛紛留言，認為這就是愛情該有的模樣。

與「漸凍症」搏鬥的郭明。（紅星新聞）

郭明生前照。（紅星新聞）

不幸的是，郭明於10月6日離世，已安葬。楊女士對記者說：「他（郭明）生前說想安安靜靜、簡簡單單地走，還說過希望我以後能開開心心的，所以我也會努力振作起來。謝謝大家一直對老郭的惦念。」她盡力陪伴丈夫至最後，盼望醫學早日攻克「漸凍症」，讓更多患者重獲希望。