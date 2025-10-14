廣東女在江西吃小炒｢辣｣到中毒　店家：為本地常規水平，已免單

綜合內媒報道，10月5日，廣東一名女子在江西旅遊時，在當地一家小炒店用餐，結果被辣到呼吸性鹼中毒，送院後基本恢復。



女子被送院。（南方都市報）

江西小炒示意圖。（CFP）

10月5日，廣東一名女子到江西南昌旅遊，和姐姐一起在當地一家小炒店用餐，結果用餐後不久便出現手麻、肢體顫抖、眼皮跳動等症狀，後來發現是呼吸性鹼中毒，呼叫了120送院急救。

10月11日，女子的姐姐表示，女子平時還是比較能吃辣的，但這次可能因為她情緒比較激動，說話多、呼吸快，加上剛來南昌比較興奮，誘發了症狀。她還稱，事發後店家非常熱心，不僅幫忙找來口罩和膠袋，還主動為他們免單。「其實她在擔架上就差不多恢復了，去醫院也只是躺了幾分鐘。」

10月12日，涉事小炒店回應稱，顧客所點菜品中僅有一盤辣度較高，但屬於本地常規水平。「她來自廣東，可能平時飲食清淡，不太適應辣味，加上她自述本身呼吸系統比較敏感，才出現不適。」該職員還稱，出於關懷，店長已為顧客當餐免單。

武漢市東湖醫院呼吸內科主任胡芬介紹，情緒激動導致的呼吸性鹼中毒俗稱「過度通氣綜合症」，情緒短時波動較大可引發患者不自覺地呼吸過快、過深，從而導致二氧化碳過量排出，血液酸鹼失衡。胡主任分析，該女生可能因環境變化、身體暫時調節不及，加上不能適應辛辣刺激，不自覺地呼吸過快、過深而誘發症狀。