廣東婦女權益保護新規26年起實施　省內夫妻可互查對方名下財產

10月11日，廣東省第十四屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議表決通過《廣東省實施<中華人民共和國婦女權益保障法>辦法》，自2026年1月1日起施行。其中《辦法》規定，明年起，廣東省內夫妻持相關證件可以查詢對方名下房產、車輛等財產情況。



《辦法》第四十八條規定：夫妻一方持身份證、結婚證等證明夫妻關係的有效證件，依法向不動產登記、車輛管理單位申請查詢另一方財產狀況的，有關單位應當受理，並為其出具相應的書面材料。

明年起，廣東省內夫妻可持相關證件互查對方名下房產、車輛等財產情況。（視覺中國）

此外，《辦法》還在加強農村集體經濟組織中婦女相關權益保障方面作出詳細規定。其中，第四十二條規定：婦女在農村集體經濟組織成員身份確認、土地承包經營、集體經濟組織收益分配、土地征收補償安置或者征用補償以及宅基地使用等方面的權利，依法受到保護；任何組織和個人不得以婦女就學、服役、務工、經商、未婚、結婚、離婚、喪偶、戶無男性等為由，侵害婦女在農村集體經濟組織中的各項權益。

任何組織和個人不得以結婚、離婚、喪偶、戶無男性等為由，阻撓或者強迫婦女遷移戶籍。

關於婦女勞動和社會保障權益遭受侵害時的救濟措施，《辦法》第五十四條規定：用人單位侵害婦女勞動和社會保障權益的，人力資源社會保障部門可以聯合工會、婦女聯合會約談用人單位，採取談話、對話、函詢等方式，開展調查和調解，依法進行監督並要求其限期改正，及時化解矛盾糾紛；拒不接受約談或者約談後拒不改正的，依法進行查處。對查處的典型案例，可以向社會公布。